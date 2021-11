Autozulieferer Vitesco kommt wegen Corona unter Druck

Chipknappheit und Kurzarbeit in der Autobranche machen dem Regensburger Zulieferer Vitesco zu schaffen. Der Umsatz der ehemaligen Continental-Antriebssparte sank im dritten Quartal um 14,9 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Volle Lager wegen Vorproduktion

Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben derzeit mit volllaufenden Lagerbeständen wegen der Chipknappheit zu kämpfen. So fertigt Vitesco etwa Teile bis auf die fehlenden Chips vor, die dann erst mit der Lieferung der Halbleiter an die Kunden weitergegeben werden können. Dies habe im dritten Quartal zu Mittelabflüssen von 213 Millionen Euro geführt. Auch im vierten Quartal könnten fehlende Teile zu kurzfristigen Bedarfsanpassungen und Produktionsstillständen führen. "Je mehr wir in Richtung 2022 gehen, desto besser wird die Situation werden", sagte Vitesco-Chef Andreas Wolf.

Schwaches drittes Quartal

Das dritte Quartal sei besonders schwach gewesen, trotzdem sei es gelungen, einen Gewinn zu erwirtschaften, sagte Wolf weiter. "Der Markt wird uns auch in den kommenden Monaten vor Herausforderungen stellen, mit einer signifikanten Entspannung der Lieferengpässe rechnen wir erst gegen Ende des Jahres 2022." Operativ verdiente das Unternehmen 22,8 Millionen Euro, nach 102,2 Millionen Euro im Vorjahr.

Auch für das vierte Quartal sei nicht mit einer sonderlich starken Besserung zu rechnen, sagte Finanzvorstand Werner Volz. Für das Gesamtjahr sagte Vitesco einen leichten Umsatzsanstieg auf 8,2 bis 8,4 Milliarden Euro und eine Gewinnmarge von 1,5 bis 1,7 Prozent voraus.

3.000 Jobs in Regensburg

Der Dax-Konzern Continental hatte seine Antriebssparte im vergangenen September in das neue Unternehmen Vitesco abgespalten und an die Börse gebracht. Vitesco produziert weltweit an 50 Standorten und hat etwa 40.000 Mitarbeiter. Am Hauptsitz in Regensburg sind es rund 3.000 Beschäftigte.