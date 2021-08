Autozulieferer: Umbau Richtung Elektromobilität geht weiter

Der vor dem Verkauf stehende westfälische Autozulieferer Hella will im neuen Geschäftsjahr 2021/22 weiter wachsen. Der Scheinwerfer- und Elektronik-Spezialist stellte einen Umsatz von 6,6 bis 6,9 Milliarden Euro nach 6,5 Millionen Euro im Vorjahr in Aussicht. Die Aktionäre sollen vor der Übernahme durch den französischen Autozulieferer Faurecia eine Dividende von 96 Cent je Aktie bekommen. Die Hella-Eigentümerfamilie hatte Faurecia ihre 60-Prozent-Beteiligung verkauft.

Kfz-Zulieferer müssen bei E-Mobilität aufholen

Wenn zu hören ist, dass es in der Automobilindustrie nicht so gut läuft, sind damit eher die Zulieferer gemeint und nicht die Hersteller. VW, Mercedes, BMW und Co. haben sogar in der Corona-Krise noch Milliardengewinne machten.

Vor allem für kleinere KFZ-Zulieferbetriebe, die häufig noch stark vom Verbrennungsmotor abhängig sind, ist der Zukunftsfonds gedacht, den die Autokanzlerin Angela Merkel der Branche gestern noch mit auf den Weg gab. Viele Zulieferer haben den Aufbruch in Richtung Elektromobilität und Digitalisierung zunächst verschlafen. Das belegt eine Studie, die der Verband der Automobilindustrie VDA bei der Unternehmensberatung Deloitte in Auftrag gab. Demnach haben viele erst vor drei Jahren mit der eigenen Transformation begonnen.

Fünftgrößter Zulieferer in Europa entsteht

Mit der Fusion von Hella und Faurecia entsteht der fünftgrößte Zulieferer in Europa. Die beiden Firmen sehen sich auch für die Elektromobilität gut gerüstet. Der größere Partner Faurecia aus Frankreich hat viele Kunden in Fernost, während Hella den Zugang zu den deutschen Herstellern in die Firmenehe mitbringt.