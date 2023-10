Autozulieferer Schaeffler will Vitesco komplett übernehmen

Bei Schaeffler verspricht sich der Vorstand einiges von dem Zusammenschluss. Gemeinsam sei man stärker, meint der Vorstandschef, Klaus Rosenfeld. Das bringe deutliche Vorteile für Kunden, Beschäftigte, Aktionäre und Geschäftspartner. Das Unternehmen aus Herzogenaurach bietet den Vitesco-Aktionären 91 Euro je Aktie an, das liegt mehr als 20 Prozent über dem Schlusskurs vom vergangenen Freitag. Insgesamt wird die vor zwei Jahren von Continental abgespaltene Vitesco dabei mit 3,64 Milliarden Euro bewertet. Am Ende könnten alle verbliebenen Vitesco-Papiere in Aktien der fusionierten "neuen" Schaeffler umgetauscht werden.

Wachstum im Bereich Elektromobilität

Bei einer Fusion würde ein Unternehmen mit einem Umsatz von 25 Milliarden Euro, mit mehr als 120.000 Mitarbeitern und mehr als 100 Werken entstehen. Rosenfeld hat in einer kurzen Telefonkonferenz die Beschäftigten beruhigt:

"Dies ist eine Transaktion, die auf das Wachstum ausgerichtet ist. Es gibt gerade in Deutschland Standorte, die sehr stark voneinander getrennt sind. Wir haben keine wirklichen wesentlichen Überlappungen. Und insofern gehen wir davon aus, dass wir hier keine größeren Anpassungen oder gar Entlassungen vor uns haben." Klaus Rosenfeld, Schaeffler AG

Vor allem im Bereich der Elektromobilität will man gemeinsam weiterwachsen. Der Vorstand rechnet zudem mit Synergien von jährlich 600 Millionen vor Zinsen und Steuern, die man 2029 erstmals erreichen will. Der Vorstand von Vitesco war allerdings in die Pläne nicht eingeweiht und reagierte überrascht. Kurz und knapp hieß es: Der Vorstand und der Aufsichtsrat von Vitesco Technologies würden alle Informationen sorgfältig prüfen und über die nächsten Schritte entscheiden.

IG Metall: "Verschmelzung ist sinnvoll"

Die IG Metall äußerte sich in einer kurzen Stellungnahme. Sie hält aus der Perspektive von Schaeffler die strategische Ausrichtung zur Verschmelzung mit Regensburger Antriebsspezialisten Vitesco für sinnvoll. Die Entscheidung, das Erwerbsangebot anzunehmen, liege jetzt bei den Aktionären der Vitesco AG.

"Wir wünschen uns einen Weg, der zu einer einvernehmlichen Lösung führt. Unser vorrangiges Ziel ist es, dass die Standorte beider Unternehmen in ihrer Stärke erhalten bleiben und keine Arbeitsplätze abgebaut werden." Horst Ott, IG Metall Bayern

An der Börse schnellte die Vitesco-Aktie um ein Fünftel nach oben, während Schaeffler-Papiere zeitweise mit zehn Prozent so stark verloren wie seit anderthalb Jahren nicht mehr. RoboMarkets-Experte Jürgen Molnar sagte, für die Schaeffler-Aktionäre dürfte der Zusammenschluss auf lange Sicht ein gutes Geschäft sein, dank der Synergieeffekte von 600 Millionen Euro.

mit Material von Reuters