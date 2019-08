vor 21 Minuten

Autozulieferer Schaeffler plant Kurzarbeit ab September

Die Konjunkturschwäche in der Autoindustrie zwingt den Autozulieferer Schaeffler zu Kurzarbeit. Die Maßnahme sei für den Bereich Sondermaschinenbau am Standort Frauenaurach bei Erlangen geplant, so eine Sprecherin. Dort arbeiten 400 Mitarbeiter.