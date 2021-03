Autozulieferer Leoni trotz tiefroter Zahlen optimistisch

Die Bilanz des Nürnberger Bordnetzherstellers Leoni für das abgelaufene Geschäftsjahr ist nicht gut. Der Konzern hat sie heute vorgelegt: Wegen Corona ist der Umsatz um fast 15 Prozent eingebrochen. Er lag zuletzt bei 4,1 Milliarden Euro. Dass das Unternehmen für 2020 Verluste von 280 Millionen Euro verbuchen muss, liegt allerdings nicht an der Corona-Pandemie, jedenfalls nicht nur. Leoni steckt seit Längerem tief in der Krise.

Drastischer Einbruch im Frühjahr 2020, starker Schlussspurt

Wie auch viele andere Unternehmen, traf der erste Lockdown im Frühjahr Leoni besonders hart. Im zweiten Quartal ging der Umsatz des Bordnetzherstellers und Autozulieferers fast um die Hälfte zurück. Das Unternehmen spricht von einem "drastischen Nachfrageeinbruch". In der zweiten Jahreshälfte erholten sich die Geschäfte dann nach und nach – trotzdem lagen sie unter dem Vorjahresniveau. Konzernchef Aldo Kamper zeigte sich insgesamt dennoch zufrieden: "Trotz eines ausgesprochen schwierigen Umfelds ist es uns im abgelaufenen Jahr gelungen, unsere Geschäftsentwicklung zu stabilisieren", sagte Aldo Kamper.

Trotz Krise ist Leoni nicht mehr ganz so tief in den roten Zahlen

Trotz weiter tiefroter Geschäftszahlen und Verlusten von 280 Millionen Euro gibt es bei Leoni Grund für Optimismus. Denn im Vorjahr 2019 hatte der seit Längerem in der Krise steckende Konzern noch ein Minus von 384 Millionen Euro vor Zinsen und Steuern (EBIT) verbuchen müssen. Leoni steckt also nicht mehr ganz so tief in den roten Zahlen: Die Verluste sind um mehr als ein Viertel zurückgegangen.

Leoni setzt Hoffnung in Konzernumbauprogramm

Ein Großteil der Verluste sei auf das laufende Konzernumbauprogramm zurückzuführen, hieß es heute bei der Bilanz-Pressekonferenz. Rechne man diese Kosten heraus, belaufe sich der Verlust "nur" auf 59 Millionen Euro. Schon im kommenden Jahr soll das Programm mit Namen "Value 21" aber Früchte tragen und dabei helfen, künftig jährlich rund 550 Millionen Euro einzusparen. Die dafür nötigen Maßnahmen seien bis zum Jahresende umgesetzt worden. "Damit haben wir den Grundstein für die nachhaltige Gesundung in den kommenden Jahren gelegt", so Konzernchef Aldo Kamper.

Autozulieferer Leoni ist für 2021 optimistisch

Leoni zeigt sich trotz roter Zahlen und noch nicht überstandener Corona-Krise optimistisch für das laufende Jahr. Der Nürnberger Bordnetzhersteller erwartet eigenen Angaben zufolge "einen deutlichen Anstieg des Konzernumsatzes im niedrigen zweistelligen Prozentbereich". Auch die Verluste sollen weiter verringert werden. Große Hoffnung setzt Leoni in neue Bordnetzprojekte, die in diesem Jahr beginnen sollen. Außerdem erwartet das Nürnberger Unternehmen, dass sich die Nachfrage in der Industrie und der Automobilbranche erholt.