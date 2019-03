Autozulieferer Grammer: Absatzschwäche belastet Ergebnis

Die Absatzschwäche von Autoherstellern in Europa hat den bayerischen Zulieferer Grammer im abgelaufenen Geschäftsjahr belastet. Zudem drückten Kosten im Zusammenhang mit der Übernahme durch den chinesischen Zulieferer Ningbo Jifeng sowie der Kauf des US-amerikanischen Zulieferers Toledo Molding & Die (TMD) auf das Ergebnis, wie Grammer am Montag in Amberg mitteilte. Ferner hätten Kosten für ausscheidende Vorstandsmitglieder zu Buche geschlagen.

Dividende für Anleger soll gekürzt werden

Dank des Erwerbs von TMD stieg der Umsatz 2018 um 4,2 Prozent auf 1,86 Milliarden Euro. Das Konzernergebnis sank jedoch um 28 Prozent auf 23,2 Millionen Euro. Wegen des niedrigeren Bilanzgewinns und der Dividendenpolitik der Grammer AG haben Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen, der Hauptversammlung eine Dividende von 0,75 Euro vorzuschlagen.

Ausblick für 2019

Für das laufende Geschäftsjahr 2019 plant Grammer mit einem Konzernumsatz von über 2,1 Milliarden Euro, was einem Anstieg von rund 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspräche. Unter der Voraussetzung, dass 2019 keine signifikanten Sonderbelastungen wie im Jahr 2018 entstehen, soll der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) "sehr deutlich über dem Ebit des Geschäftsjahres 2018 von 48,7 Millionen Euro" liegen.

Die Grammer AG mit Sitz in Amberg ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von Komponenten und Systemen für die Pkw-Innenausstattung sowie von gefederten Fahrer- und Passagiersitzen für On- und Offroad-Fahrzeuge. Unter anderem im Bereich Automotive liefert der Konzern Kopfstützen, Armlehnen und Mittelkonsolen an namhafte Pkw-Hersteller im Premiumbereich. Mit rund 15.000 Mitarbeitern ist Grammer in 19 Ländern weltweit tätig.