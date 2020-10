Autozulieferer Flabeg in Furth im Wald gerettet

Der angeschlagene Automobilzulieferer Flabeg, der auch in Furth im Wald einen Standort betreibt, ist gerettet. Wie der Insolvenzverwalter des Unternehmens mitteilte, übernimmt der internationale Investor Cordet den Geschäftsbetrieb des Unternehmens. Damit bleibe auch der Standort Furth im Wald bestehen, die 220 dort verbliebenen Arbeitsplätze blieben erhalten.

44 Mitarbeiter von Flabeg gekündigt

Bereits im Mai hatte das Unternehmen Insolvenzantrag gestellt. In Furth im Wald haben bisher 44 von ursprünglich rund 260 Personen ihren Job verloren. Die Flabeg-Unternehmensgruppe zählt zu den internationalen Marktführern für die Herstellung von Außen- und Innenspiegelgläser, Display-Komponenten und Instrumentenglas in Autos. Weltweit beschäftigt das Unternehmen etwa 1.100 Mitarbeiter.

Den Angaben zufolge will der Investor Cordet den Unternehmenskauf im Oktober abschließen. In Deutschland existieren zwei Flabeg-Gesellschaften: die "Flabeg Automotive Holding GmbH in Nürnberg" und die "Flabeg Deutschland GmbH" in Furth im Wald.