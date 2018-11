Autoversicherung: Wo und wie Kunden am meisten sparen

27 Milliarden Euro nahmen die Kfz-Versicherer in Deutschland im letzten Jahr ein - inklusive Kasko-Policen. Für Schäden gaben sie rund 23,5 Milliarden Euro aus. Verbraucher greifen für ihre Versicherung oft tief in die Tasche. Am 30. November ist wieder Stichtag. Wer nach einem neuen Anbieter sucht, muss sich bis dahin entschieden haben. Doch welche Versicherer sind die günstigsten, wo findet man sie - und welche Autobesitzer sparen am meisten?

An der Technischen Universität Rosenheim hat sich eine Gruppe Studenten über Wochen hinweg den deutschen Kfz-Versicherungsmarkt vorgenommen und gemacht, was sich Verbraucher kaum antun würden: bei allen 79 Versicherungsanbietern die erforderlichen Daten eingegeben.

Rosenheimer Hochschul-Studie: 633 Euro Jahres-Durchschnittsgebühr

Die repräsentative Hochschul-Studie aus Rosenheim wertet mit 1.000 verschiedenen Kundenprofilen knapp 370.000 verschiedene Tarif-Angebote aus. Daraus ergibt sich der durchschnittliche "Marktpreis": gut 633 Euro Versicherungsgebühr im Jahr. An diesem Durchschnittswert müssen sich alle anderen Angebote messen lassen.

Die Studie zeigt: Es gibt bei den Preisen deutlich Luft nach unten. Die drei Testsieger sind: HDI mit 507,91 Euro, gefolgt von der HUK Coburg mit 445,28 Euro und ihrer Direktversicherung HUK24, die mit 443,87 Euro am günstigsten abschneidet. Beim teuersten Anbieter, dem "Münchner Verein", zahlt man im Schnitt über 400 Euro mehr. Bei derartig großen Preisunterschieden kann es ratsam sein, möglichst viele Angebote zu vergleichen. Das sagt jedenfalls Brigitte Kölzer, Professorin an der Technischen Hochschule Rosenheim:

Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie bei einem breiten Angebot an Versicherungen einen günstigen finden, sehr viel größer, als wenn Sie nur bei Ihrer Stamm-Versicherung anfragen oder bei drei, vier verschiedenen Versicherungsunternehmen eine Anfrage machen. Brigitte Kölzer, Technische Hochschule Rosenheim

Mehr Wettbewerb durch Online-Vergleichsportale

Die Studenten der TH Rosenheim haben mithilfe der Online-Vergleichsportale Check 24 und Verivox bei etwa 50 Versicherungen nach dem günstigsten Tarif gesucht. Und dabei festgestellt: Die Preise sind vergleichsweise noch niedriger als die günstigsten Angebote, mit denen die Versicherer selbst Werbung machen. Ausgerechnet die Tarife von HUK und HUK24, die in der Uni-Studie am besten abschneiden konnten, "tauchen im Vergleichsportal gar nicht auf", stellt Professorin Kölzer fest. Stattdessen, sagt sie, finde man aber andere Anbieter und Direktversicherungen, die auch günstiger als die HUK24 sein könnten.

Höchster "Schadenfreiheitsrabatt" - nach 32 Jahren ohne Unfall

Wer sparen kann - das hängt besonders auch vom Fahrerprofil ab. Die drei größten Gruppen: junge Fahrer unter 25, Familien und Rentner über 65. Für diese Fahrerprofile spielt die Rosenheimer Studie unterschiedliche Fälle durch. Zum Beispiel die Typ-Klasse: Je nach dem, welches Auto man versichert, kostet es mehr - oder weniger. Ein junger Polo-Fahrer zahlt zum Beispiel rund 1.000 Euro im Jahr, bei einem Porsche sind es über 2.600 Euro.

Die Typ-Klasse richtet sich nach den Reparatur- und Unfallkosten, die ein Fahrzeug im Vorjahr hatte. Das erfassen die Versicherungen. Wer beim Autokauf also ein Modell mit einer niedrigen Typ-Klasse wählt, spart Geld. Vielfahrer und Pendler wissen es: Auch die gefahrenen Kilometer pro Jahr sind ein Preistreiber. Bei weniger als 6.000 km jährlich ist die Versicherung günstiger - wer mehr fährt, zahlt entsprechend mehr.

Verbraucherschützer raten, die Jahres-Kilometerleistung immer wieder zu überprüfen und die Versicherung anzupassen. Die besten Rabatte gibt es für die Lieblingskunden der Versicherer: Das sind die, die sich nicht melden. Sie werden mit dem sogenannten Schadenfreiheitsrabatt belohnt: den höchsten gibt es ab 32 unfallfreien Jahren. Jeder Unfall macht die Versicherung teurer.

Gesamt-Sparpotential: 2,3 Milliarden Euro

Ein Ergebnis der Hochschulstudie aus Rosenheim: Ältere Fahrer haben dank der Rabatte eher günstige Tarife. Sie sparen im Schnitt 190 Euro, Familien 255 Euro und junge Fahrer können stolze 447 Euro im Jahr sparen. Zudem: Mit einem Anruf beim eigenen Versicherer ließen sich möglicherweise dann doch Rabatte finden, ohne gleich den Anbieter zu wechseln, meint Hochschulprofessorin Kölzer.

Die Versicherungen wollen ja ihre Kunden binden, und oft ist es so, dass da nochmal ein Rabatt gewährt wird. Brigitte Kölzer, Technische Hochschule Rosenheim

Und übrigens: Würden in Deutschland alle Autofahrer von ihrem aktuellen in den günstigsten angebotenen Tarif wechseln, so ließen sich pro Jahr 2,3 Milliarden Euro einsparen - die Zeit läuft.