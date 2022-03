Autovermieter Sixt: Sorgen trotz Rekordumsatz

Mit großer Sorge blickt der Sixt-Vorstand in die Ukraine. Man sei wirklich zutiefst beunruhigt aufgrund der militärische Eskalation, erklärte Alexander Sixt zu Beginn der Telefonkonferenz zu den aktuellen Zahlen. Gegenseitiger Respekt und friedliche Lösung müssten Vorrang haben.

Sixt von Ukraine-Krise direkt betroffen

In Kiew betreibt der Autovermieter ein Softwareentwicklungszentrum. Vor der Eskalation arbeiteten dort 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter anderem an der Entwicklung von Abrechnungssystemen. Bereits vor Wochen habe man damit begonnen, die Beschäftigten zu evakuieren. Aktuell seien nur noch elf Kollegen und Kolleginnen in Kiew. Das operative Geschäft in Russland soll eingestellt werden, kündigte der Vorstand darüber hinaus an. Die direkten Auswirkungen auf von Sixt seien vernachlässigbar, hieß es auf der Jahrespressekonferenz.

Autovermieter will sein Geschäft ausbauen

Der Vorstand will den Umsatz im laufenden Jahr weiter deutlich steigern. Bereits 2021 schnellte der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 49 Prozent nach oben auf knapp 2,3 Milliarden Euro. Allerdings war das Vorjahr Corona-bedingt von zahlreichen Reisebeschränkungen geprägt. Sixt verkleinerte nicht nur seinen Fuhrpark deutlich, sondern baute auch Arbeitsplätze ab. Nun wird wieder eingestellt.

Vor allem in den USA und in Europa stiegen die Erlöse. Aufgrund gesunkener Kosten, einer höheren Nachfrage und höherer Preise gelang es Sixt im vergangenen Jahr wieder in die Gewinnzone zurückzukehren. Und die Preise dürften wohl weiter steigen. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen im Jahr 2021 313,2 Millionen Euro. In diesem Jahr soll der Gewinn auf 380 bis 480 Millionen Euro steigen. Diese breite Spanne zeigt aber auch, dass der Vorstand von zahlreichen Unsicherheiten ausgeht.