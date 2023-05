Autos, Industrie und Lebensmittel - TÜV Süd wächst weiter

Der TÜV Süd ist ein breit aufgestellter Konzern. Rund ein Drittel des Umsatzes macht der Bereich Mobility. Er vergibt die begehrten TÜV Plaketten für Fahrzeuge und nimmt unter anderem Theorieprüfungen für Fahrschüler ab. Hier stieg der Umsatz im vergangenen Jahr auf 945 Millionen Euro. Zudem wurden hierzulande allein rund 6,1 Millionen Haupt- und Abgasuntersuchungen durchgeführt, nahezu wie in den Vorjahren sind dabei rund 20 Prozent der Fahrzeuge durchgefallen.

Als sicher eingestufter Damm forderte 272 Menschenleben

Fast genauso hoch wie in der Sparte Mobility fielen die Erlöse im Bereich Industrie aus. Nicht viel Neues gibt es bei den vielen Prozessen hierzulande aufgrund eines Dammbruchs in Brasilien 2018. Dieser Damm war vom TÜV ein paar Monate vorher als sicher eingestuft worden, bei dem Unglück starben 272 Menschen. Allerdings könnte es in München vor dem Landgericht in den nächsten Monaten Bewegung geben, wie der Finanzvorstand meint:

"Wir gehen davon, dass der Prozess, der Anfang des Jahres an die Kammer überwiesen wurde, in diesem Jahr, Anfang nächsten Jahres entschieden wird." Matthias Rapp, TÜV Süd

Der TÜV Süd sieht sich nicht in der Verantwortung. Der Bergbaukonzern Vale als Minenbetreiber habe Vorgaben nicht eingehalten so die Begründung. Trotzdem hat die Münchner Prüfgesellschaft hierfür Rückstellungen gebildet, wie hoch wollte der Vorstand allerdings nicht mitteilen.

Produktzertifizierung bringt größten Umsatz

Auch die dritte Säule des Konzerns, die Zertifizierung von Produkten wie Lebensmittel, Medizinprodukte oder Batterien für Elektrofahrzeuge ist im vergangenen Jahr gestiegen und macht mittlerweile den größten Umsatz.