Autoreparatur: Wo ist sie in Bayern besonders günstig?

Wenn der VW Golf (VII 1.5 TSI Variant) in München in die Werkstatt rollt, wird es teurer als überall, manchmal sehr viel teurer. Das Werkstattportal Autobutler.de hat die Werkstattkosten für die sieben häufigsten festgestellten Fahrzeugmängel berechnet. Und der Golf als meistgekauftes Auto in Deutschland diente als ideales Testobjekt für Preisvergleiche, von A wie Abblendlicht ersetzen bis V wie Ventildeckeldichtung erneuern. Demnach erhalten Münchener mit rund 1351 Euro deutschlandweit die höchste Werkstattrechnung, Mehrwertsteuer und Ersatzteilkosten inklusive. Zum Vergleich: Wer in Leipzig identisch reparieren lässt, zahlt nur 1119 Euro.

Möglich wird der Preisvergleich durch Regionaldaten der Prüfgesellschaft DEKRA. Die DEKRA hat im Januar 2019 bundesweit für Unfallschädengutachten die Stundenverrechnungssätze von freien und Vertragswerkstätten erhoben.

In München am teuersten

Doch auch innerhalb der bayerischen Landesgrenzen unterscheiden sich die Reparaturkosten erheblich. Wer in Landshut oder Rosenheim in die Werkstatt geht, zahlt knapp 150 Euro weniger als in München. Bayreuth und Ingolstadt liegen im bayernweiten Durchschnitt von 1245 Euro. Auffällig, dass in vielen fränkischen Metropolen kostengünstiger repariert wird als im Durchschnitt.