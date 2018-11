Automotive Hörmann: Kampf um 700 Jobs am Standort Penzberg

Mit rund 700 Arbeitsplätzen ist Automotive Hörmann einer der wichtigsten Arbeitgeber im Oberland. Am Standort Penzberg werden Karosserieteile und Metall-Komponenten für LKW hergestellt.

IG Metall fürchtet um Arbeitsplätze

Daniela Fischer von der IG Metall Weilheim sieht das Werk in Penzberg massiv gefährdet. Gegenüber dem Bayerischen Rundfunk spricht Fischer davon, dass vereinbarte Investitionszusagen nicht eingehalten wurden. Anstelle nachhaltig in den Standort Penzberg zu investieren, könnten bald noch mehr Teile im Werk in der Slowakei produziert werden, so die Befürchtung der IG Metall.

Preisdruck aus Osteuropa

Diese Vorwürfe weist die Konzernleitung auf BR-Anfrage zurück. Auf Grund eines starken Preisdrucks aus Osteuropa sei das Werk in Penzberg in die Verlustzone gerutscht und auch die Aussichten für 2019 seien negativ - jedoch werde mit Hochdruck an einer Neuausrichtung des Standorts gearbeitet. So sollen laut einer Sprecherin von Hörmann die relativ einfachen Produkte aus Stahl technologisch an die neuen Ansprüche angepasst werden.

Penzbergs Bürgermeisterin will vermitteln

Mit neuen Investitionen solle das Werk wettbewerbsfähig für die Zukunft gemacht und möglichst viele Arbeitsplätze gesichert werden. Auch Penzbergs Bürgermeisterin Elke Zehetner hat sich eingeschaltet - sie steht schon seit längerer Zeit im intensiven Kontakt mit Betriebsrat und Konzernleitung und versucht zu vermitteln. In einer ersten Reaktion sagt Zehetner, sie werde alle in ihrer Macht stehende tun, um das Werk in Penzberg zu erhalten.