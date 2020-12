Automobilzulieferer ZF will Weihnachtsruhe verkürzen.

Die Weihnachts-Betriebsruhe war vom 21. Dezember bis zum 3. Januar vorgesehen. Nun soll sie erst zum 23. Dezember starten. Das sagte Hans-Jürgen Schneider, Standortleiter von ZF in Schweinfurt, gegenüber dem BR24. Wegen guter Auftragslage sucht ZF im Augenblick sogar zwischen dem 27. und dem 30. Dezember zwischen 1.000 und 1.200 Produktionsmitarbeiter, die sich bereit erklärten, in dieser Zeit zu arbeiten.

Veränderte Auftragslage

Im März brachen die Absatzzahlen wegen der Corona-Pandemie rapide ein. So sehr, "dass wir wirklich Sorge um das Unternehmen hatten zum Ende des zweiten Quartals, wenn es keine Erholung gibt,“ sagte Schneider wörtlich. Seit Juli sind die Absätze wieder gestiegen. "Jetzt muss man sehen, wie weit geht es in 2021, aber aktuell läuft die Produktion wieder auf Höchsttouren,“ sagte Schneider weiter. ZF beschäftigt an seinem Standort in Schweinfurt rund 9.100 Mitarbeiter.

