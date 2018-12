Automobilzulieferer wollen eigene Elektro-Autos bauen

Wer ein Elektroauto wie einen Tesla untersucht, findet viele Komponenten deutscher Zulieferer. Von den Elektromotoren an den Achsen, über Sensoren und Datenmanagement bis zur Rückgewinnung der Energie durch die Bremsanlage beherrschen die Zulieferer alles, was man für die E-Fahrzeuge braucht. Für einige von ihnen liegt es deshalb nah, die Technik selbst an den Markt zu bringen, die sie bisher nur für Autohersteller entwickelt haben.

Bosch hat beim autonomen Fahren die Nase vorn

Am weitesten mit dem Bau eigener Fahrzeuge scheint man bei Bosch zu sein, auch beim autonomen Fahren. In Asien hat Bosch bereits Elektro-Roller und andere Kleinfahrzeuge an den Markt gebracht. Das größte Geschäft könnten autonom fahrende Elektro-Shuttles in Metropolen wie Dubai, Singapur, Shanghai oder London werden, die damit zu sogenannten Smartcitys werden wollen. Auf der weltgrößten Elektronikmesse CES, der Consumer Electronic Show in Las Vegas, stellt Bosch Anfang Januar einen Shuttle vor. Bereits 2020 sollen weltweit eine Million solcher Fahrzeuge verkauft werden. Das führerlose Taxi soll zeigen, wie weit Bosch schon ist, auch bei Mobilitätsdiensten.