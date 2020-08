Automobilzulieferer baut 70 Millionen Euro-Werk in Geiselhöring

Schweißanlagen und Presswerkzeuge

Hirotec Europe GmbH, ein Unternehmen der Hirotec Group mit Sitz in Japan, wurde im Jahr 2011 in Leonberg, Baden-Württemberg gegründet und ist auf den Vertrieb von Schweißanlagen und Presswerkzeugen spezialisiert. Das neue Werk in Bayern wird die Aktivitäten der Unternehmensgruppe in Europa um die Produktion von Fahrzeugteilen ergänzen.

Hirotec in acht Ländern vertreten

Die Hirotec Group hat weltweit 16 Standorte mit mehr als 5.000 Angestellten und einen Jahresumsatz von 1,6 Milliarden US-Dollar in insgesamt acht Ländern. Hirotec Manufacturing Deutschland GmbH wird das 17. Mitglied der Firmengruppe. Die Hirotec Group arbeitet mit nahezu allen großen Automobil- und Lastkraftfahrzeugherstellern weltweit zusammen, zu ihren Kunden zählen unter anderem BMW und Daimler.