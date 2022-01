Automarkt bricht 2021 europaweit ein

Auch 2021 war für die Autoindustrie in Europa kein gutes Jahr – zumindest was die Verkäufe angeht. Insgesamt hat der europäische Branchenverband ACEA EU-weit 9,7 Millionen Neuzulassungen registriert. Das ist noch einmal ein Minus von 2,4 Prozent im Vergleich zum ebenfalls sehr schwachen Geschäftsjahr 2020 - und der niedrigste Stand seit dem Start der Statistik im Jahr 1990.

Vor der Corona-Krise waren in Europa zuletzt 12 Millionen Autos im Jahr verkauft worden und damit 2,3 Millionen mehr als 2021. Als Grund für den erneuten Einbruch sieht der Branchenverband vor allem den weltweiten Chipmangel, der bei zahlreichen Autobauern die Produktion ins Stocken gebracht hat.

BMW liegt im Plus

Besonders stark zurückgegangen sind die Verkaufszahlen bei Mitsubishi, Honda, Ford, Daimler und der Renault-Gruppe. Volkswagen verzeichnet ein Minus von 4,8 Prozent, BMW liegt dagegen mit 1,5 Prozent im Plus. Gegen den Trend deutlich zulegen konnten auch Hyundai und Toyota sowie die Einzelmarken Porsche und Smart.

In Deutschland wurden laut Kraftfahrtbundesamt im vergangenen Jahr so wenige Neuwagen zugelassen wie seit der Wiedervereinigung nicht mehr. Mit einem Rückgang von rund 10 Prozent im Vergleich zu 2020 hat der deutsche Markt besonders schlecht abgeschnitten. In Spanien, Frankreich und Italien zogen die Verkäufe leicht an.

Trotz sinkender Umsätze Rekordgewinne

Trotz der sinkenden Umsätze haben die größten Autobauer im vergangenen Jahr gut verdient. Das Beratungsunternehmen EY hatte zuletzt im 3. Quartal 2021 von Rekordgewinnen berichtet. Der Grund: Die knappen Computerchips würden vor allem in teure Oberklassemodelle eingebaut. Außerdem gebe es eine große Nachfrage, Rabattaktionen für die Hersteller seien daher unnötig.