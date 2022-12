Autokauf: Warum Neu- oder Gebrauchtwagen sich jetzt kaum lohnen

Laut Kraftfahrtbundesamt-Statistik für November 2022 sind in Bayern rund 3.8 Millionen oder 46 Prozent der Pkw in Bayern älter als neun Jahre. 2018 waren noch 40 Prozent (3,35 Millionen) der Pkw neun Jahre oder älter. Immerhin fast die Hälfte der Halter will also offensichtlich weder verschrotten noch den Alten gegen einen Neuen tauschen - Tendenz steigend.

Was spricht gegen einen Neukauf oder einen jüngeren Gebrauchten? Und warum lohnt sich zur Zeit einfach Weiterfahren mehr denn je? Hier sind Fakten für alle, die auf ihr Auto angewiesen sind.

Hindernisse für den Neuwagenkauf

1. Teuer-Schock

Laut ADAC-Datenbank Stand Juli 2022 sind die Durchschnittspreise aller in Deutschland angebotenen Modelle seit 2017 um 19 Prozent gestiegen. Sie sind damit auch Inflationstreiber, genau wie die Treibstoffkosten, die 2022 so hoch wie nie zuvor waren. Wer deshalb an Gebrauchtwagen als günstigere Alternative denkt, wird ebenfalls enttäuscht. Alleine im November sprangen die Gebrauchtwagenpreise im Vergleich zum Vormonat um 12,5 Prozent, wie eine aktuelle Auswertung der Online-Autobörse Mobile.de zeigt. Im Vergleich zum März 2021 sind demnach Gebrauchte im Schnitt 32,9 Prozent teurer geworden, was einem Preiszuwachs von rund 8.100 Euro entspricht. Laut Gebrauchtwagenplattform Carvago entscheiden sich Käufer daher zunehmend für stärker abgenutzte Fahrzeuge. Bedeutet: Weil die Kunden nicht mehr zahlen können oder wollen, als ihr Budget hergibt, werden höhere Kilometerstände in Kauf genommen.

2. Lange Lieferzeiten

Krieg in der Ukraine, Null-Covid-Ausfälle in China, internationale Lieferkettenprobleme, Chip-Mangel: All das führt zu teils überlangen Lieferzeiten für Neuwageninteressenten. Von 4 bis 22 Monate reichen beispielsweise die Wartezeiten nach einer aktuellen Herstellerliste des Neuwagen-Vergleichsportals carvow vom November 2022.

3. Hindernisse bei der E-Mobilität

Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes belegen: Die Anzahl der Fahrzeuge mit E-Antrieb ist seit einem Jahr leicht rückläufig und auch der Anteil an der Gesamtzahl der Neuzulassungen sinkt. Das liegt nicht nur an fehlenden preisgünstigen E-Modellen im Angebot. Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer rechnet für das Jahr 2024 mit einer Halbierung des Marktanteils auf nur noch 14 Prozent. Denn der Umweltbonus sinkt ab kommenden Jahr auf eine Spanne zwischen 4.500 und 6.750 Euro (bislang 7.500 bis 9.000 Euro), je nach Netto-Listenpreis der Fahrzeuge. Und Plug-in-Hybride werden ab dem kommenden Jahr überhaupt nicht mehr gefördert. Autofahrer mit Reichweitenangst scheuen jedoch den Umstieg auf vollelektrische Fahrzeuge. Hersteller wie SEAT mit seiner Premium-Marke CUPRA setzen daher bewusst auf eine Weiterentwicklung von Hybrid-Modellen, ganz unabhängig von staatlichen Förderkulissen. "Wir sind für Regionen, wo es noch keine ausreichende Ladeinfrastruktur gibt, ein absoluter Verfechter vom Hybrid", so SEAT-Sprecherin Bianca König.

Zusätzlich für Verunsicherung sorgen die hohen Strompreise und mögliche Versorgungsengpässe, die - wie aktuell in der Schweiz- bereits zu einer Debatte über Fahrverbote für E-Autos führen.

4. Unsicherheit auch bei Verbrennern

Dass auch der Kauf eines neuen Verbrenners mit viel Unsicherheit behaftet ist, liegt an der immer schärfer werdenden Regulierung - zumindest für Autofahrer in der EU. Auf dem Handelsblatt-Autogipfel warnte Opel-Chef Uwe Hochgeschurtz kürzlich vor weiteren Einfahrverboten in Innenstädte und kündigte in "ein, zwei Jahren" weitere Verbrennerverbote zum Beispiel innerhalb des Münchner Mittleren Rings und vergleichbaren anderen europäischen Großstädten an. Sein Fazit: "Am Ende des Tages wird der Kunde mitmachen müssen und in eine neue Regulierungswelt reinkommen, in der die Restwerte von Verbrennern durch diese Regulierung sinken werden". Webasto-Vorstand Dr.Holger Engelmann forderte angesichts solcher Stress-Szenarien für Verbraucher auf derselben Veranstaltung einen schnellen Ausbau der Ladeinfrastruktur und sprach sich gegen "E-Mobilität mit Kohlekraftwerken" aus. Kein Wunder, dass verunsicherte Autokäufer sich nicht zum Neukauf entscheiden können, wenn selbst die Industrievertreter keine eindeutigen Antworten geben können.

Was für "Erstmal Weiterfahren" spricht

1. Purzeln nach dem Teuer-Schock wieder die Preise ?

Die Anzeichen genau dafür mehren sich. Marktbeobachter wie Silvia Lulei, Fachredakteurin bei "Gebrauchtwagen Praxis", verweisen auf die wieder ansteigenden Verweildauern in den Autohäusern. Das neue Normal waren bis vor Kurzem Standzeiten von 30 bis 40 Tagen bis zum Verkauf, momentan sind sie jedoch schon wieder auf 60 bis 80 Tage angestiegen. Daraus folgt der Rat: Verbraucher sollten das kommende Quartal noch abwarten, wenn es keinen dringenden Grund zum Gebrauchtwagenkauf gibt.

Auch bei Neuwagen scheint der Kampf um die Kundschaft wieder zuzunehmen. Fehlten lange Zeit die üblichen Rabattaktionen, weil die Käufer wegen knapper Angebote Schlange standen, nehmen Kaufanreize wieder zu. Der CAR-Auto-Report berichtet von ersten Rabatten bei Verbrennern, Plug-Ins und Eigenzulassungen. Auch Neuwagen-Interessenten sollten also noch etwas Geduld haben und den Markt im kommenden Quartal genau beobachten.

Für die Gebrauchtwagenwahl stehen mit der ADAC-Pannenstatistik und dem TÜV-Report langjährig erprobte Zuverlässigkeitsbarometer zur Verfügung. Dennoch sollte man Rankings dieser Art auch nicht blind vertrauen, so Steffen Dominsky vom Fachmagazin "kfz-betrieb": "Seit vielen Jahren zahlen allen voran deutsche Premiumhersteller ihren Markenpartnern Prämien, wenn sie zur Hauptuntersuchungen (HU) anstehende Fahrzeuge auch ohne Kundenauftrag vorab durchsehen". Die landeten dann natürlich nicht in der Mängelstatistik. Zudem komme es auch auf den Wert der Fahrzeuge und die damit verbundene Pflege durch die Halter an. "Das hat nichts mit der generellen Qualität des Produkts zu tun, schlägt sich aber sehr wohl in besagten Reporten nieder", so Dominsky.

Wer kurzfristig zum Autokauf gezwungen ist, sollte trotz der angespannten Angebotslage nicht jedes ausgestellte Fahrzeug akzeptieren und vor dem Gang zum Händler einen Blick auf einschlägige Verbraucherportale werfen, die über Verkäufertricks informieren.

2. Synthetische Kraftstoffe könnten Altfahrzeuge klimaneutraler antreiben

Synthetische Kraftstoffe, sogenannte "E-Fuels", sind schon seit geraumer Zeit als klimaneutrale Alternativen zu Benzin oder Diesel im Gespräch. Zwar hat die EU im Juni 2022 das Verbrennerverbot bis 2035 beschlossen. Das bedeutet jedoch nicht den zwangsläufigen Ausstieg . Denn bis 2026 soll die Entscheidung erneut überprüft werden.

Ob die vielen Millionen Gebraucht-Fahrzeuge aus dem Bestand dann klimaneutral mit neu entwickelten E-Fuels weiterfahren können, ist momentan intensivierter Gegenstand der Forschung. Einer aktuellen Studie des ADAC zufolge sind die Ergebnisse vielversprechend: Die Labor-Untersuchungen des Clubs haben gezeigt, dass die synthetischen Kraftstoffe problemlos funktionieren, sofern die Modelle für den jeweiligen Sprit freigegeben sind. Die Messungen konnten bestätigen, dass sich auch die Schadstoffemissionen durch die alternativen Kraftstoffe nicht verschlechtern, so das Fazit der ADAC-Ingenieure.

Daraus folgt: Einen gut laufenden Verbrenner wegen zweifelhafter Zukunftsfähigkeit verkaufen oder vom Neukauf eines Verbrenners Abstand nehmen könnte zum Fehlschluss werden.

3. Service und zeitwertgerechte Reparatur boomen

Auch der Kfz-Handel stellt sich auf den schmalerer Geldbeutel vieler Käufer ein. Fahrzeugaufbereitung und Werterhalt statt Neuwagen verkaufen erweitern das Geschäftsmodell.

Mittlerweile gibt es einen europaweiten Markt für die Wiederaufarbeitung von Autoersatzteilen nach Werksstandards mit Gewährleistung ("Remanufacturing"). Schrotthändler und Internetplattformen bieten eine gut funktionierende Verteilerinfrastruktur. So entsteht ein dritter Weg zwischen teuren Original-Neuteilen und dubiosen Fremdprodukten. Zeitwertgerechte Reparaturen eignen sich für sehr viele Bauteile, die durch den Austausch von Verschleißteilen instandgesetzt werden können (Anlasser, Klimakompressoren, Lenksäulen, Bremssättel, etc.). Für die Hersteller ein zwiespältiges Thema, denn im Original-Ersatzteilmarkt wird erheblich mehr verdient als beim Neuwagenverkauf. Einerseits wollen die Autobauer Neuwagen verkaufen und Kunden durch Garantiebedingungen an die Originalwerkstätten binden, andererseits können und wollen sie die Augen nicht vor dem Trend zur Billigkonkurrenz verschließen und Altkunden vergraulen.

Volkswagen bietet in ausgewählten Werkstätten für Fahrzeuge, die älter als vier Jahre sind, einen "Economy Service" mit reduzierten Preisen an. Daimler hat für gewerbliche Kunden im Internet eine Mercedes-Tauschteileplattform, Ford wendet sich mit der Zweitmarke "Motorcraft" an Halter mit Autos älter als fünf Jahre. Selbst BMW vertreibt unter dem Namen "encory" seit einiger Zeit refabrizierte Autoteile.

Übrigens: Wegen der hohen Kraftstoffpreise und mittlerweile auch gestiegenen Stromkosten hat auch Umrüsten auf Autogas(LPG) nach wie vor eine Lobby, die wieder mehr Beachtung erfährt.

Fazit: Viel spricht fürs Abwarten

Wer ein neues Auto unbedingt braucht, sollte möglichst billige Überbrückungslösungen suchen. Marke und Ausstattung sind dabei nicht entscheidend. Wer warten kann, hat gute Chancen auf Marktberuhigung an der Preisfront. Wer jedoch mit 100.000 Kilometer Laufleistung aufwärts seinem gut bekannten Fahrzeug die Treue halten und trotzdem nachhaltig Auto fahren will, dem steht ein wachsendes Angebot für Werterhalt und kostensenkende Umrüstung zur Verfügung.