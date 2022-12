Autokauf: Warum Neu- oder Gebrauchtwagen sich jetzt kaum lohnen

Laut Kraftfahrtbundesamt-Statistik für November 2022 sind in Bayern rund 3.8 Millionen oder 46 Prozent der Pkw in Bayern älter als neun Jahre. 2018 waren noch 40 Prozent (3,35 Millionen) der Pkw neun Jahre oder älter. Immerhin fast die Hälfte der Halter will also offensichtlich weder verschrotten noch den Alten gegen einen Neuen tauschen - Tendenz steigend.

Was spricht gegen einen Neukauf oder einen jüngeren Gebrauchten? Und warum lohnt sich zur Zeit einfach Weiterfahren mehr denn je? Hier sind Fakten für alle, die auf ihr Auto angewiesen sind.

Hindernisse für den Neuwagenkauf

1. Teuer-Schock

Laut ADAC-Datenbank Stand Juli 2022 sind die Durchschnittspreise aller in Deutschland angebotenen Modelle seit 2017 um 19 Prozent gestiegen. Sie sind damit auch Inflationstreiber, genau wie die Treibstoffkosten, die 2022 so hoch wie nie zuvor waren. Wer deshalb an Gebrauchtwagen als günstigere Alternative denkt, wird ebenfalls enttäuscht. Alleine im November sprangen die Gebrauchtwagenpreise im Vergleich zum Vormonat um 12,5 Prozent, wie eine aktuelle Auswertung der Online-Autobörse Mobile.de zeigt. Im Vergleich zum März 2021 sind demnach Gebrauchte im Schnitt 32,9 Prozent teurer geworden, was einem Preiszuwachs von rund 8.100 Euro entspricht. Laut Gebrauchtwagenplattform Carvago entscheiden sich Käufer daher zunehmend für stärker abgenutzte Fahrzeuge. Bedeutet: Weil die Kunden nicht mehr zahlen können oder wollen, als ihr Budget hergibt, werden höhere Kilometerstände in Kauf genommen.

2. Lange Lieferzeiten

Krieg in der Ukraine, Null-Covid-Ausfälle in China, internationale Lieferkettenprobleme, Chip-Mangel: All das führt zu teils überlangen Lieferzeiten für Neuwageninteressenten. Von 4 bis 22 Monate reichen beispielsweise die Wartezeiten nach einer aktuellen Herstellerliste des Neuwagen-Vergleichsportals carvow vom November 2022.

3. Hindernisse bei der E-Mobilität

Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes belegen: Die Anzahl der Fahrzeuge mit E-Antrieb ist seit einem Jahr leicht rückläufig und auch der Anteil an der Gesamtzahl der Neuzulassungen sinkt. Das liegt nicht nur an fehlenden preisgünstigen E-Modellen im Angebot. Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer rechnet für das Jahr 2024 mit einer Halbierung des Marktanteils auf nur noch 14 Prozent. Denn der Umweltbonus sinkt ab kommenden Jahr auf eine Spanne zwischen 4.500 und 6.750 Euro (bislang 7.500 bis 9.000 Euro), je nach Netto-Listenpreis der Fahrzeuge. Und Plug-in-Hybride werden ab dem kommenden Jahr überhaupt nicht mehr gefördert. Autofahrer mit Reichweitenangst scheuen jedoch den Umstieg auf vollelektrische Fahrzeuge. Hersteller wie SEAT mit seiner Premium-Marke CUPRA setzen daher bewusst auf eine Weiterentwicklung von Hybrid-Modellen, ganz unabhängig von staatlichen Förderkulissen. "Wir sind für Regionen, wo es noch keine ausreichende Ladeinfrastruktur gibt, ein absoluter Verfechter vom Hybrid", so SEAT-Sprecherin Bianca König.

Zusätzlich für Verunsicherung sorgen die hohen Strompreise und mögliche Versorgungsengpässe, die - wie aktuell in der Schweiz- bereits zu einer Debatte über Fahrverbote für E-Autos führen.

4. Unsicherheit auch bei Verbrennern

Dass auch der Kauf eines neuen Verbrenners mit viel Unsicherheit behaftet ist, liegt an der immer schärfer werdenden Regulierung - zumindest für Autofahrer in der EU. Auf dem Handelsblatt-Autogipfel warnte Opel-Chef Uwe Hochgeschurtz diese Woche vor weiteren Einfahrverboten in Innenstädte und kündigte in "ein, zwei Jahren" weitere Verbrennerverbote zum Beispiel innerhalb des Münchner Mittleren Rings und vergleichbaren anderen europäischen Großstädten an. Sein Fazit: "Am Ende des Tages wird der Kunde mitmachen müssen und in eine neue Regulierungswelt reinkommen, in der die Restwerte von Verbrennern durch diese Regulierung sinken werden". Webasto-Vorstand Dr.Holger Engelmann forderte angesichts solcher Stress-Szenarien für Verbraucher auf derselben Veranstaltung einen schnellen Ausbau der Ladeinfrastruktur und sprach sich gegen "E-Mobilität mit Kohlekraftwerken" aus. Kein Wunder, dass verunsicherte Autokäufer sich nicht zum Neukauf entscheiden können, wenn selbst die Industrievertreter keine eindeutigen Antworten geben können.