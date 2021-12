Autoindustrie: "Verbrennerverbot" gefährdet 500.000 Jobs in EU

2030 hätten die Grünen gern ein Verbot von neuen Benzin- und Dieselfahrzeugen auf Deutschlands Straßen. Ob es so kommt und ob es am Ende wirklich ein echtes Verbot von Verbrennungsmotoren gibt, wird in der Berliner Ampelkoalition noch diskutiert. Die Automobilindustrie hat untersuchen lassen, was das Ende des Verbrenners für die Branche in Europa bedeuten könnte.

Es geht um rund eine halbe Million Arbeitsplätze in der Automobilindustrie, die in Europa verloren gehen könnten, wenn gar keine Verbrennungsmotoren mehr hergestellt werden. Das haben die Berater von PWC Strategie für den europäischen Verband der Automobilzulieferer CLEPA errechnet. In dem Szenario würden ab 2030 Elektroautos die Fahrzeuge mit Benzin- und Elektromotoren komplett ersetzen. Bei einer Elektrifizierung von 50 bis 80 Prozent aller Fahrzeuge rechnet die Studie mit einem Verlust von bis zu 275.000 Arbeitsplätzen.

Verbrenner möglicherweise nicht mehr wettbewerbsfähig

Hauptgrund dafür ist, dass E-Autos aus wesentlich weniger Teilen bestehen. Größter Kostenfaktor ist bei ihnen nicht mehr der Motor mit der Abgastechnik, sondern die Batterie. Bei Agora Verkehrswende rechnet man mit stark sinkenden Batteriekosten. Schon 2025 könnten neue E-Autos günstiger sein als vergleichbare Verbrenner. Auch ohne Verbote könnten Verbrenner deshalb bald schon nicht mehr wettbewerbsfähig sein.

COP26: Bündnis für Umstieg auf emissionsfreie Autos

Bei der UN-Klimakonferenz in Glasgow hatte sich am 10. November dieses Jahres ein breites Bündnis aus Staaten, Städten und Unternehmen zum Umstieg auf emissionsfreie Autos bis spätestens 2040 bekannt. Deutschland beteiligte sich wegen des Widerstands des Verkehrsministeriums zunächst nicht. An der Initiative beteiligten sich jedoch 31 Länder, 38 Regionen und Städte, elf Automobilhersteller und 27 Flottenbetreiber, also große Unternehmen mit eigenem Fuhrpark. Von den deutschen Autobauern schloss sich Mercedes-Benz der Initiative an. Außerdem sind andere Hersteller wie Ford, Volvo und Jaguar Landrover mit dabei.