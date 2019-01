Autoindustrie: IG Metall Bayern will mehr Mitsprache

Maschinenstürmer wie einst, als mechanische Produktionsanlagen eingeführt wurden und tausende Arbeitsplätze in Gefahr waren, sind die Gewerkschaften heutzutage nicht mehr. Die IG Metall in Bayern will die Digitalisierung aktiv mitgestalten.

Mehr soziale Absicherung für Beschäftigte

Die Beschäftigten sollten an Entscheidungen beteiligt, die Mitbestimmung auch in kleineren Firmen eingeführt und der soziale Schutz nicht abgebaut werden. Dafür machte sich Bayerns neuer IG-Metall-Chef Johann Horn am Dienstag stark. Nur ein Streit über Grenzwerte, Verbrennungsmotoren oder Tempolimit allein bringe niemanden weiter.

"Die Menschen in den Industrieanlagen wollen auch einen guten Klimaschutz. Und natürlich möchten die Menschen auch Beschäftigung haben. Es muss doch möglich sein, genauso wie bei der Kohle auch, hier zu einem guten, für alle Seiten guten Kompromiss zu kommen." Johann Horn, IG Metall

IG Metall will sich Automobilpakt einbringen

Entsprechend werde sich die IG Metall im bayerischen Automobilpakt einbringen, fordert dasselbe aber auch von Unternehmern und der Staatsregierung. Die Gewerkschaft denkt zum Beispiel an ein sogenanntes "Transformationskurzarbeitergeld": statt entlassen, qualifizieren für den Umbau.

Die Metallarbeitgeber im Freistaat lehnen mehr Mitbestimmung als zur Zeit vorgesehen ab. Das Risiko von unternehmerischen Entscheidungen liege klar bei den Eignern, so Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der bayerischen Metallarbeitgeberverbände.