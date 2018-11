Autohersteller heizen Streit um 5G Mobilfunkfrequenzen an

Zum Beispiel beim autonomen Fahren, auf das die deutschen Autohersteller setzen. Sie wollen 5G-Netze sogar selbst in ihren Werken betreiben und Mobilfunkanbietern damit Konkurrenz machen.Bevor es Ende November zur Versteigerung der 5G-Mobilfunkfrequenzen kommt, muss allerdings noch vieles geklärt werden zwischen der Bundesnetzagentur, der Politik und den Anbietern und seit dieser Woche auch der Industrie. So wollen Autohersteller jetzt die Erlaubnis, in ihren Werken selbst eine Infrastruktur mit 5G für ihren eigenen Bedarf bei der Fertigung aufzubauen. Die findet meist abseits der Ballungsräume statt, wo es auf absehbare Zeit kaum schnellen Mobilfunk geben wird.

5G nur an ausgewählten Standorten

Der Anreiz, die Versorgung zu verbessern, würde für die Netzbetreiber weiter sinken, wenn sie ländliche Industriekunden verlieren. Nach den bisherigen Plänen der Netzagentur wäre 5G am Anfang ohnehin nur an ausgewählten Standorten verfügbar. Das deutsche Mobilfunknetz bliebe auch in der fünften Generation zunächst so löchrig wie bisher. Bundesinnenminister Horst Seehofer ist das zu wenig, er fordert höhere Investitionen für den ländlichen Raum. Sonst will Seehofer den Versteigerungstermin im Herbst platzen lassen und damit den Start des neuen Mobilfunks. Die Anbieter sagen, dass Seehofer dazu kein Recht hat und würden dagegen klagen.