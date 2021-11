Autohersteller gegen Enddatum für Verbrenner

Deutschland beteiligt sich zunächst nicht an einer Allianz von zwei Dutzend Staaten, die ein Enddatum für den Verkauf von Benzin- und Dieselautos festsetzen wollen. Das erklärte ein Sprecher des Bundesumweltministeriums auf der Weltklimakonferenz in Glasgow. Man werde die Erklärung zu Null-Emissions-Autos heute nicht unterzeichnen. Das sei das Ergebnis der regierungsinternen Prüfung. Das dürfte der Branche entgegenkommen,

Deutsche Autobosse gegen Enddatum

Die Autobosse hierzulande wollen sich nicht auf ein konkretes Enddatum für Verbrenner festlegen. Das haben die Topmanager auf dem Autogipfel des Handelsblatts noch mal deutlich gemacht. So setzt VW zwar stärker auf die Elektromobilität als andere Konkurrenten. Allerdings erklärte der Chef des Konzerns Herbert Diess, dass es zum Beispiel in Südamerika auch noch nach 2035 sinnvoll sein könne mit nachwachsenden Ressourcen einen Verbrenner zu fahren. In Europa machten Elektrofahrzeuge natürlich Sinn, das hänge aber massiv von der Energieproduktion ab. So verwies der VW-Chef auf Polen mit seinem hohen Anteil von Kohlestrom am Energiemix. Man müsse diesen Umbau synchron mit den Volkswirtschaften machen.

Ladeinfrastruktur wird kritisiert

Ähnliches ist bei Daimler zu hören. Man könne schon ab 2030 vollelektrisch werden, so der Chef des Stuttgarter Autobauers Ola Källenius, allerdings fügte er hinzu, wo die Marktbedingungen es zuließen. So bemängelt die Branche schon seit längerem die mangelhafte Ladeinfrastruktur. BMW-Chef Oliver Zipse sieht hier die Politik gefordert. Sie müsse einen klaren Rahmen für den Ausbau schaffen. Man unterschätze die Dimension, die Kraftstoffindustrie in eine Ladeinfrastruktur zu transformieren, die alleine auf nachhaltigem Strom basiere. Das müsse man schrittweise weiterentwickeln, nicht mit einem Verbot, so Zipse.