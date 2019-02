Autohaus König: Vorwurf der Steuerhinterziehung

Durch Tricksereien vor allem bei Auto-Verkäufen ins Ausland sollen der Chef der Firma Autohaus König und drei ehemalige Mitarbeiter bis zu acht Millionen Euro Steuern hinterzogen haben. Das hat die Staatsanwaltschaft Hof jetzt zum Prozess-Auftakt vor dem Landgericht Hof erklärt.

Aussetzung des Gerichtsverfahrens gefordert

Doch diesen enormen Schaden bezweifeln einige der insgesamt neun Verteidiger und forderten deshalb unverzüglich eine Aussetzung des Gerichtsverfahrens, nur so habe die Staatsanwaltschaft Zeit für dringend nötige intensivere Ermittlungen vor allem im Ausland , denn dies sei 2014 nicht geschehen, so Rechtsanwalt Walter Bagnoli im BR-Gespräch: "Wir sehen keinen Steuerschaden, weil auch keinen Straftatbestand vorhanden ist, jedenfalls nicht in dieser Höhe.“

Die Wirtschaftsstrafkammer hat über den Aussetzungs-Antrag noch nicht entschieden. In der Anklage listet die Staatsanwaltschaft detailliert den Verkauf von über 1.300 Autos vom Stammsitz der Autowelt König in Wunsiedel vor allem nach Frankreich und Spanien auf. Dabei sei vor allem die Umsatzsteuer nicht ordnungsgemäß ausgewiesen worden. Zusätzlich zu dem Vorwurf der Steuerhinterziehung beziehungsweise Beihilfe geht es in dem Prozess auch um mögliche Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit der Abwrack-Prämie.

Steuerhinterziehung bei Abwrackprämie?

Da wirft die Anklage Firmenchef Thomas König einen Steuer-Schaden von 300.000 Euro. Er bestritt zum Prozess-Auftakt, bewusst illegal gehandelt zu haben. Sein Verteidiger Werner Leitner rügte, dass König sich nun, acht Jahre nach Beginn des Ermittlungsverfahrens, vor dem Landgericht verantworten muss, während das Verfahren gegen zwei Mitangeklagte vor dem Amtsgericht geführt und dort bereits 2015 gegen Zahlung einer Geldauflage eingestellt worden sei. Gleichzeitig kündigte er an, dass Firmenchef König auch wie bisher kooperativ sei. "Wir gehen sehr zuversichtlich in das Verfahren", so Verteidiger Werner Leitner im BR-Gespräch.

Der Prozess wird am Dienstag fortgesetzt. Die Wirtschaftsstrafkammer hat bislang neun Verhandlungstage angesetzt bis Anfang Mai.