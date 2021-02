Auto1 startet an der Börse durch

Europäischer Marktführer

Auto1 ist seit Jahren bereits europäischer Marktführer bei Gebrauchtwagenhändlern. Hunderttausende Fahrzeuge werden mit der Internetplattform gehandelt. Der Erlös aus dem Börsengang soll zu einer Milliarde Euro in den weiteren Ausbau der Marke Autohero investiert werden, wo es eher um Privatkunden geht. Dort finden sich im Internet mit Autoscout24 und mobile.de bereits etablierte Konkurrenten, die aber nicht so finanzkräftig sind.

Auto1 ist 8 Milliarden Euro wert

Die beiden Gründer Christian Bertermann und Hakan Koc trennen sich nur von etwa drei Prozent der Aktien. Der japanische High-Tech-Investor Softbank bleibt ebenfalls an Bord. Andere machen Kasse, so dass rund 800 Millionen Euro aus dem Börsengang abfließen. Insgesamt wird Auto1 von Analysten mit etwa acht Milliarden Euro inzwischen bewertet.

Gut ein Viertel der Aktien kommen in Streubesitz für Kleinanleger, der Rest bleibt in den festen Händen von Großinvestoren. Die Aktien kommen mit 38 Euro am oberen Ende der Preisspanne. Der Andrang war groß, es heißt, die Emission sei nach wenigen Minuten schon überzeichnet gewesen.