Auto gekauft: Wie funktioniert trotz Corona die Zulassung?

Gerade jetzt in der Zeit rund um Ostern nutzen - jedenfalls in normalen Jahren - viele Autokunden die Zeit, sich in Autohäusern beraten zu lassen und sich ein neues Fahrzeug anzuschaffen. Doch heuer ist alles anders: Die Autohäuser sind wegen der Corona-Maßnahmen geschlossen. Und auch viele Zulassungsstellen haben nicht geöffnet oder arbeiten nur im Notbetrieb.

Obwohl man im Moment zwar keinen Neuwagen kaufen kann, stehen viele Kunden vor einem Problem. Laut dem Sprecher des Zentralverbandes Deutsches KFZ-Gewerbe, Ulrich Köster, haben nämlich viele Kunden schon vor der Corona-Krise ein Fahrzeug bestellt, das inzwischen beim Händler angekommen ist: "Sie bekommen es aber nicht zugelassen, weil viele Zulassungsstellen geschlossen sind oder nur mit Einschränkungen geöffnet haben."

Höchst unterschiedlicher Service bei den Zulassungsstellen

Wenn die Kunden ihre Neuwagen nicht zulassen können, bleiben die Fahrzeuge in vielen Fällen beim Händler stehen. Die Situation bei den Zulassungsstellen ist dabei höchst unterschiedlich: Laut einer Liste, die ein großer Dienstleister im Bereich von Zulassungen und Nummernschildern zurzeit täglich herausgibt, gibt es in einigen Bundesländern durchaus noch Zulassungsstellen, die ganz normal geöffnet sind. In Bayern war das zuletzt nur in Würzburg der Fall.

Einige andere haben eingeschränkte Öffnungszeiten, andere nur mit Termin, wieder andere nur für Gewerbetreibende. Im Kreisverwaltungsreferat (KVR) der Stadt München zum Beispiel ist die Zulassungsstelle für den normalen Parteiverkehr geschlossen. Über Zulassungsdienste können Dienstleistungen allerdings noch beantragt werden. Der Andrang ist laut KVR hoch.

Systemrelevante Berufe haben Vorrang

Privatkunden werden nur in bestimmte Fällen bedient. Vom KVR heißt es dazu auf Anfrage: "Privatkunden werden dann bedient, wenn die geforderte Dienstleistung für einen systemrelevanten Beruf zwingend erforderlich ist." Das betreffe Mitarbeiter des Gesundheitswesens - etwa aus dem Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder der Grundversorgung der Bevölkerung. Auch Bürger, die glaubhaft machen konnten, dass aufgrund besonders schwerer Erkrankungen eine Fahrt mit dem ÖPNV nicht angeraten ist, konnten die jeweilige Dienstleistung beantragen. Eine Ausweitung der Dienstleistungen für Privatkunden unter Einhaltung der Abstandsregeln ist laut KVR geplant.

In Nürnberg sind Abmeldungen und Wiederzulassungen auf dem Postweg möglich. Für Neuzulassungen gibt es im Rahmen eines Notfallbetriebes begrenzte Termine. Außerhalb der Großstädte ist es nicht unbedingt einfacher. So hatten zuletzt - um nur einige Beispiele zu nennen - die Zulassungsstellen Bad Aibling und Wasserburg im Landkreis Rosenheim geschlossen, in Dingolfing und Landau gibt es Termine nur für systemrelevante Fälle.

Kunden müssen sich bei der eigenen Kommune informieren

Letztlich bleibt jedem Fahrzeughalter nur, sich über die Möglichkeiten der örtlichen Zulassungsstellen zum Beispiel auf den Internetseiten der Kommunen zu informieren. Zwar soll es mit dem Projekt "i-KFZ" des Bundesverkehrsministeriums in Zukunft auch möglich sein, Zulassungsangelegenheiten generell auch Online abzuwickeln, doch diese Möglichkeit ist längst nicht flächendeckend umgesetzt.

Autokauf ohne Probefahrt?

Die Automobilhändler sehen sich vor schwierigen Wochen. Normalerweise ist der April der umsatzstärkste Monat des Jahres, weil die Hersteller viele neue Modellen vorstellen und die Autohäuser Aktionen wie Tage der offenen Tür veranstalten. Laut Ulrich Köster, dem Sprecher des Deutschen KFZ-Gewerbes, gibt es zwar aktuell Möglichkeiten, ein Auto auch online und damit kontaktlos beim Händler zu erwerben. Doch da man ein Auto in der Regel auch Probefahren will, ist das für viele keine Option.

Darum wünscht sich das KFZ-Gewerbe baldige Lockerungen der Maßnahmen. Gerade im Automobilhandel sei es gut möglich, das auch mit Anforderungen des Infektionsschutzes in Einklang zu bringen, argumentiert die Branche. So könnten in einem Autohaus zum Beispiel Verkaufsgespräche nur mit Termin stattfinden, sodass nur einzelne Kunden anwesend sind und Abstandsregeln eingehalten werden können.