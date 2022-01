Arzneimittelausgaben unerwartet deutlich gestiegen

Im vergangenen Jahr sind die Ausgaben für Arzneimittel stärker gestiegen als erwartet. Das ergeben Berechnungen des Deutschen Apothekerverbandes (DAV) auf Basis der Abrechnungsergebnisse von Apothekenrechenzentren. Insgesamt wurden dem zufolge 714 Millionen Packungen Medikamente verschrieben.

Ausgaben für Arzneimittel liegen über Erwartungen

Ärzte und Krankenkassen hatten in ihren Rahmenvorgaben für 2021 zunächst mit 5,1 Prozent Steigerung gerechnet. Doch nun zeigen die Daten, es ging um zehn Prozent nach oben. Schon vorangegangenen Jahr 2020 hatten die GKV-Arzneimittelausgaben stärker als erwartet zugelegt, und zwar um 6,6 Prozent auf 40,9 Milliarden Euro.

Im Schnitt mehr als 600 Euro pro Versichertem haben die gesetzlichen Krankenkassen vergangenes Jahr für Medikamente ausgegeben – vom Säugling bis zum Greis. Als Ursachen für den kräftigen Anstieg nennt der DAV die demografische Entwicklung und den medizinischen Fortschritt:

"Auch im zweiten Jahr der Corona-Pandemie mit Lockdowns und damit verbundenen Schwankungen der Patientenströme zeigt sich die Bedeutung einer immer anspruchsvolleren Arzneimittelversorgung der Bevölkerung." DAV-Vorsitzender Thomas Dittrich

Die Apotheken seien keine Kostentreiber im System, fügt Dittrich hinzu. Seinen Worten nach geht ihr Anteil an den Leistungsausgaben der gesetzlichen Krankenkassen seit Jahren zurück. Er liege nur noch bei knapp über zwei Prozent. Die zahlreichen Sonderaufgaben, die die Apotheken in der Pandemie-Bekämpfung übernommen haben, würden ohnehin in der Regel nicht zu Lasten der gesetzlichen Krankenkassen abgerechnet.

Weitere Anstiege der Krankenkassenbeiträge befürchtet

Die Chefs der großen gesetzlichen Krankenkassen befürchten auch in den kommenden Jahren weiter steigende Beiträge. So erklärte der Vorstandschef der Barmer Christoph Straub am Wochenende in der "Bild"-Zeitung, um die Beitragssätze stabil zu halten, reichten die im Koalitionsvertrag vorgesehenen Maßnahmen nicht aus. Die Finanzlage der Kassen sei weiter angespannt. Die Finanzierungsprobleme der Gesetzlichen Krankenkassen würden nicht nachhaltig gelöst.

Auch der Vorstandschef der Techniker Krankenkasse (TK), Jens Baas, mahnte die Bundesregierung zu raschen Reformen. Davon wird abhängen, wie sich die Beiträge entwickeln, wie er meint. Die Vorstandsvorsitzende der AOK Bayern, Irmgard Stippler, sagte, die Bundesregierung habe mit der Verdoppelung des Steuerzuschusses die Finanzsituation in der gesetzlichen Krankenversicherung für 2022 stabilisiert. Allerdings sei derzeit völlig offen, wie es 2023 weitergeht.

Vorschläge der Kassen für niedrigere Kosten

Die Kassen kritisieren schon seit längerem, dass vor allem neue, patentgeschützte Arzneien oft ausgesprochen teuer sind. Bei Krebs-Medikamenten liegen die jährlichen Behandlungskosten regelmäßig bei mehr als 100.000 Euro. Die Kassen fordern deswegen, vor allem bei patentgeschützten Arzneien den Spielraum der Industrie bei der Preisgestaltung stärker zu begrenzen.

Und als schnelle Maßnahme gegen den Kostenanstieg fordert der GKV-Spitzenverband eine Absenkung des Mehrwertsteuersatzes für Medikamente von 19 Prozent auf 7 Prozent. Es sei nicht einzusehen, dass dieser ermäßigte Satz etwa für Schnittblumen gelte, nicht aber für Medikamente, sagte ein Sprecher des Kassenverbandes.