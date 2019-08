Ausbildungsstart in Unterfranken: Zuwachs beim Handwerk

Mit 2.426 neuen Lehrverträgen verzeichnet die Handwerkskammer für Unterfranken bei der Zahl neuer Lehrlinge zum Ausbildungsstart ein leichtes Plus von 2,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Gleichzeitig sind zum Ausbildungsstart noch rund 1.000 freie Lehrstellen in der Lehrstellenbörse der Handwerkskammer registriert. Die Bilanz der IHK Würzburg-Schweinfurt fällt zu Beginn des neuen Ausbildungsjahres eher verhalten aus. Dieses Jahr fangen weniger Menschen eine Ausbildung an als noch im letzten Jahr.

Weniger Azubi-Verträge in der Industrie

Mit insgesamt 3.314 neuen Ausbildungsverträgen hat die IHK fünf Prozent weniger abgeschlossene Verträge als im Vorjahreszeitraum registriert. Die höchsten Rückgänge sind dabei im Verkehr- und Transportgewerbe zu verzeichnen. Dort gibt es insgesamt 45 Auszubildende weniger – ein Rückgang von rund 36 Prozent vergleichen mit 2019. Entgegen diesem Trend konnte der Beruf des Fachinformatikers jedoch zulegen. 22 Verträge mehr als im letzten Jahr zählt die IHK. Ein Plus von 11 Prozentpunkten.

Industrie sucht Nachwuchskräfte

"Insgesamt ist der Bedarf an Fach- und Nachwuchskräften nach wie vor um ein Vielfaches höher, als tatsächlich zur Verfügung stehen", schreibt die IHK in einer Pressemitteilung. In der Lehrstellenbörse sind für 2019 noch immer 344 offene Ausbildungsplätze in Mainfranken ausgeschrieben. Viele werden wohl unbesetzt bleiben, "da nach wie vor viele junge Menschen ein Studium beginnen“.

Flüchtlinge starten in Ausbildung

In Unterfranken starten zum 1. September 84 Flüchtlinge einen IHK-Ausbildungsberuf. Im Handwerk haben 157 Flüchtlinge neue Lehrverträge abgeschlossen. "Betriebe, die geflüchtete Menschen ausbilden, übernehmen eine enorme Integrationsleistung", heißt es von der Handwerkskammer. Die Umsetzung bleibe aber komplex, denn es brauche Zeit, um etwa mangelnde Sprach- und Fachkenntnisse auszugleichen. Sowohl die IHK als auch die Handwerkskammer unterstützen Unternehmen und Flüchtlinge auf dem Weg in und durch die Ausbildung.

Die Zahlen der IHK Aschaffenburg liegen bislang noch nicht vor. Die Kammer teilt sich Unterfranken zusammen mit der IHK Würzburg-Schweinfurt auf.