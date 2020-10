Ausbildungsplatz gesucht - Wo wende ich mich hin?

Wer in Bayern eine Ausbildung machen will, hat die Qual der Wahl. Laut Arbeitsagentur stehen 32.000 offene Lehrstellen 10.500 Bewerbern und Bewerberinnen gegenüber. Jeder Azubi kann also theoretisch zwischen drei Stellen aussuchen. Wie aber kommt man an einen guten Ausbildungsplatz? Welcher Beruf ist eigentlich der richtige? Was verdient man? Und was, wenn sich die erste Wahl als Fehlgriff herausstellt? Hier gibt’s offene Lehrstellen, Informationen rund um die Ausbildung und Hilfe, wenn es mal hakt.

1. Lehrstellenbörse der IHK

Die Lehrstellenbörse der Industrie- und Handelskammern ist Anlaufpunkt für alles rund um das Thema Ausbildung. Ziel ist es, Unternehmen und Jugendliche zusammenzubringen. Ob Ausbildungsplätze, Praktika oder duales Studium, hier finden sich hunderte Angebote – übrigens auch mobil über eine App abrufbar. Steckbriefe erklären, worum es später im Beruf geht. Ein Quick-Check klopft Vorlieben und Talente ab. Außerdem können sich Auszubildende, die wegen Corona ihre Stelle verloren haben, Rat und Hilfe holen.

2. Lehrstellenradar

Das Lehrstellenradar zeigt freie Ausbildungsplätze und Praktika für über 130 Handwerksberufe in einer App - einfach Postleitzahl eingeben und los geht's. Wer schon genau weiß, was er lernen will, kann sich benachrichtigen lassen, wenn im Wunschberuf etwas frei wird. Zusätzlich gibt es Bewerbungstipps, Infos über alle Stationen einer Ausbildung, und es wird geklärt, wie man eigentlich Meister wird.

3. Jobbörse der Arbeitsagentur

Die Jobbörse der Arbeitsagentur listet derzeit 270.000 Ausbildungsstellen (Stand Oktober 2020) bundesweit auf. Die Angebote lassen sich online durchsuchen. Zu empfehlen ist die Online-Registrierung, denn dann kann ein Suchassistent eingerichtet oder eine Benachrichtigung per E-Mail abonniert werden. Außerdem können Ausbildungsinteressierte eine Bewerbungsmappe und Bewerberprofile anlegen.

4. Sprungbrett Bayern

Dieses Portal mit Azubi-Börse vermittelt Jugendliche ohne Ausbildungsplatz an Unternehmen mit freien Stellen. Auch fast 25.000 Praktika sind hier gebündelt. Ein Berufsideengenerator inspiriert für Berufe. Außerdem werden Speed Datings zwischen Schülern, Schülerinnen und Unternehmen organisiert. Träger ist das Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e. V.