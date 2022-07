Ausbildungsvergütung: Anreiz bei der Suche nach Nachwuchs

Das Tarifarchiv der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung hat heute eine Bilanz der tariflichen Azubi-Löhne vorgelegt. Auch wenn in fast allen Branchen Auszubildende teils dringend gesucht werden: Bei der Vergütung gibt es nach wie vor große Unterschiede. Die Spannbreite reicht bei der Bezahlung nach Tarifvertrag aktuell von 585 Euro im Monat für angehende Friseure im ersten Ausbildungsjahr bis zu 1.580 Euro im vierten Ausbildungsjahr im Bauhauptgewerbe.

Ausbildungsvergütung abhängig von Tarifniveau

Was die Firmen ihren Azubis zahlen, hängt natürlich auch davon ab, auf welchem Niveau der Rest des Personals entlohnt wird. So liegen das Versicherungsgewerbe, die Chemische oder die Metall- und Elektroindustrie oberhalb von 1.000 Euro im Monat für Lehrlinge, alles Branchen mit eher hohem Tarifniveau.

Fachkräftemangel treibt Ausbildungsvergütung in die Höhe

Aber inzwischen macht sich auch der Mangel an Fachkräften in der Ausbildungsvergütung bestimmter Lehrberufe bemerkbar. Topverdiener sind in der Böckler-Bilanz die Auszubildenden für Pflegeberufe im öffentlichen Dienst von Bund und Gemeinden mit 1.191 Euro im ersten Lehrjahr. Und ab August gibt es für angehende Köche und Servierkräfte im Hotel- und Gaststättengewerbe in Bayern 1.000 Euro – ein Plus von 26 Prozent.

Nicht erfasst in der Böckler-Bilanz werden zusätzliche Angebote, mit denen die Jugendlichen umworben werden - wie ein Jobticket oder ein eigener Laptop. Wem solche Leistungen nicht geboten werden, dem steht zumindest die gesetzliche Untergrenze bei der Ausbildungsvergütung zu: Im ersten Lehrjahr beträgt sie 585 Euro.