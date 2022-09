Aus Tankrabatt wird Energiepreispauschale

Die Energiepreise steigen und steigen. Um Bürgerinnen und Bürger zu entlasten gibt es ab dem 1. September die von der Bundesregierung beschlossene Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro.

Wer bekommt die Energiepauschale?

Die Energiepreispauschale EPP steht aber nicht allen Bürgern zu, sondern nur den einkommensteuerpflichtigen Erwerbstätigen. Dazu zählen unter anderem auch Minijobber und Werkstudenten.

Da alle Erwerbstätigen die Pauschale erhalten, können zum Beispiel bei Ehepaaren, bei denen beide arbeiten, auch beide den staatlichen Zuschuss erhalten. Rentnerinnen und Rentner erhalten die EPP nicht. Es sei denn, sie beziehen neben ihren Alterseinkünften noch in einem aktiven Dienstverhältnis oder als Freiberufler oder Unternehmer Einkünfte.

Das Bundesfinanzministerium formuliert es so:

Anspruch auf die EPP haben alle Personen, die während des Jahres 2022 (ggf. auch nur für einen Teil des Jahres) in Deutschland wohnen oder sich gewöhnlich dort aufhalten und im Jahr 2022 Einkünfte aus einer der folgenden Einkunftsarten beziehen:

§ 13 Einkommensteuergesetz (Land- und Forstwirtschaft),

§ 15 Einkommensteuergesetz (Gewerbebetrieb),

§ 18 Einkommensteuergesetz (selbständige Arbeit) oder

§ 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Einkommensteuergesetz (Einkünfte als Arbeitnehmer aus einer aktiven Beschäftigung).

Was bleibt unter dem Strich von der Pauschale über?

Die Energiepreispauschale von 300 Euro wird über den Arbeitgeber ausgezahlt. Sie steht also einfach direkt mit auf dem Lohnzettel. Doch es gibt nicht einfach 300 Euro auf die Hand. Nein - die Pauschale ist steuerpflichtig, es handelt sich nur um den Bruttowert, die tatsächliche Entlastung kann abhängig vom jeweiligen persönlichen Steuersatz zum Teil geringer sein.

Die Pauschale wird dem zu versteuernden Gehalt hinzugerechnet. Je höher es ist, desto höher die Abzüge. Laut Bundesfinanzministerium können die zwischen null und gut 142 Euro liegen.

Wann ist die Energiepauschale auf dem Konto?

Die Pauschale soll mit dem Septembergehalt ausgezahlt werden. Gehälter werden nach Zeitabschnitten bemessen, es ist nach dem Ablauf der einzelnen Zeitabschnitte zu entrichten, so verlangt es das Gesetz. Wenn das Gehalt also nach Monaten vereinbart ist, muss der Arbeitgeber das Entgelt nach Ablauf des Monats zahlen. Grundsätzlich ist das Gehalt damit am ersten Tag des folgenden Monats fällig (§ 614 BGB). So soll die Energiepauschale also am 1. Oktober auf dem Konto sein.

Auch Arbeitnehmer, die ihre EPP noch nicht über den Arbeitgeber erhalten haben, bekommen sie anhand ihrer Angaben mit der Abgabe einer Einkommensteuererklärung für das Jahr 2022. Ein besonderer Antrag ist nicht erforderlich.

Wie bekommen Arbeitgeber die Energiepauschale erstattet?

Da die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber die Energiepreispauschale auszahlen müssen, stellt sich die Frage, wie die Unternehmen die ausbezahlten Beträge vom Staat erstattet bekommen. Dies soll wie folgt funktionieren: Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber dürfen im Rahmen der Lohnsteuer-Anmeldung die Pauschalen von der abzuführenden Lohnsteuer abziehen.

Sind Falschangaben strafbar?

Auch für die EPP gelten die Straf- und Bußgeldvorschriften der Abgabenordnung. Vorsätzlich falsche Angaben ‑ z. B. mit dem Ziel, die EPP unberechtigt oder mehrfach zu erhalten, sind strafbewehrt. Ebenso vorsätzlich unrichtige Angaben des Arbeitgebers, durch die der Arbeitnehmer oder ein sonstiger Dritter nicht gerechtfertigte EPP erhält. Leichtfertig unrichtige Angaben können eine Ordnungswidrigkeit darstellen, die mit einer Geldbuße geahndet wird.

Wird die Pauschale mit Sozialleistungen verrechnet?

Die EPP ist bei einkommensabhängigen Sozialleistungen nicht als Einkommen zu berücksichtigen, da die EPP ebenfalls eine staatliche Sozialleistung darstellt.