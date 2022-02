"Aus Sicherheitsgründen": Knauf schließt Werke in der Ukraine

Das Baustoff-Unternehmen Knauf aus Iphofen (Landkreis Kitzingen) schließt vorerst seine Werke in der Ukraine. Dabei handelt es sich um ein Gipsplattenwerk in Soledar in der Region Donbass sowie eine kleinere Anlage in Kiew, wie die Firma auf Anfrage von BR24 mitteilte.

"Rein vorsorglich haben wir heute beide Betriebe aus Sicherheitsgründen bis auf Weiteres geschlossen und sämtliche Mitarbeiter heim geschickt. Allen Mitarbeitern und deren Familien geht es gut", so das Unternehmen. Bisher seien beide ukrainischen Standorte nicht Ziel militärischer Aktivitäten gewesen.

Russische Werke nicht betroffen

Knauf beschäftigt insgesamt 589 Mitarbeiter (Stand Ende 2021) in der Ukraine, keiner von ihnen ist deutscher Staatsbürger. Das Unternehmen betreibt darüber hinaus auch Werke in Russland. Diese sind laut Knauf nicht von den Auseinandersetzungen in der Ukraine betroffen.

Russlands Regierung unter Präsident Putin hatte im Lauf der Woche zunächst Separatisten-Gebiete in der Ost-Ukraine anerkannt und kurz darauf mit einem Angriff auf die Ukraine begonnen.