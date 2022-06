Bayerische Wirtschaft kritisiert geplantes Aus für Verbrenner

100 Prozent weniger CO2 sollen Neuwagen eines Anbieters im Schnitt ab 2035 in die Luft blasen dürfen. Für die Bayerische Wirtschaft ist klar, was die verschärften Flottengrenzwerte bedeuten würden: ein faktisches Verbot neuer Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor.

Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft: Verbrenner-Ende zur Unzeit

Das sei nicht nur innovationsfeindlich, sondern komme auch noch zur Unzeit. Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft Bertram Brossardt fordert bessere Rahmenbedingungen und nennt zum Beispiel die Ladeinfrastruktur. Ohne deren Ausbau ließen sich E-Autos schlechter verkaufen. Zudem hinderten die Folge des Krieges in der Ukraine sowohl die Autobauer als auch die Zulieferer momentan daran, den Wandel hin zur klimafreundlichen Produktion zu planen.

IG Metall Bayern stellt Forderungen an die Politik

Als eine sehr ambitionierte Herausforderung sieht die IG Metall in Bayern das faktische Aus für die Verbrennungstechnologie ab 2035. Die Politik sei nun gefordert – so Bezirksleiter Johann Horn – den Umbau umfangreich zu unterstützen und die Jobs der betroffenen 300.000 Beschäftigten in der Autoindustrie im Freistaat zu sichern.

Bayerisches Kraftfahrzeuggewerbe: Klares nein zum Verbrenner-Aus

Ein klares Nein zum Beschluss des EU Parlamentes kommt vom bayerischen Kraftfahrzeuggewerbe. Der Verband macht sich stark für Alternativen Mit synthetischen Treibstoffen könnten Verbrennerfahrzeuge klimafreundlicher unterwegs sein. Und das Gewerbe warnt: der Europäische Technologieausverkauf wird nicht spurlos am Autoland Bayern vorbeigehen.