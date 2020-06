Aus für Karstadt an der Lorenzkirche und in Langwasser

In Nürnberg werden der Karstadt Langwasser sowie das größte Haus der Warenhauskette in Nürnberg, der Karstadt an der Lorenzkirche geschlossen. Dieser Karstadt galt bisher als Premiumhaus in Nürnberg, in dem auch ein Karstadt Feinkost sowie eine Karstadt-Sport-Filiale integriert sind. Die Filialen sind bereits komplett geschlossen. Mehr als 300 Beschäftigte und ihre Angehörigen sind nach Angaben von Verdi von den Schließungen in Nürnberg betroffen.

Wie Verdi weiter bekannt gegeben haben, fordert die Gewerkschaft die Vermieter "ECE" des Karstadts in Langwasser sowie die "RFR Holding" als Vermieter in der Innenstadt auf, sich in den Mietpreisen zu bewegen und ihrer Verantwortung gerecht zu werden.

800 Beschäftigte in Bayern betroffen

Insgesamt sollen in Bayern sechs Filialen von Galeria Karstadt Kaufhof geschlossen werden. Das hat der Bayerische Rundfunk von der Gewerkschaft Verdi in Bayern erfahren. Die Filialen sind derzeit geschlossen. Die weiteren Standorte sind demnach München mit drei Filialen am Stachus, Nordbad und OEZ sowie in Ingolstadt. Von den Schließungen in Bayern seien insgesamt 800 Beschäftigte betroffen. Noch offen sei, so Verdi, wie es mit den Sports Filialen und Karstadt Feinkost weitergeht. Auch über die Reisebüros wurde noch nicht entschieden.

Gewerkschaft kündigt Kampf um Filialen an

Die Gewerkschaft will in Bayern nun versuchen, gemeinsam mit Bürgermeistern um die Filialen zu kämpfen. Das größte Problem seien dabei die hohen Mietkosten. Hier soll der Kontakt zu den Immobilienbesitzern aufgenommen werden.

Zunächst wurden die Mitarbeiter und Betriebsräte der Kaufhauskette darüber informiert, welche Filialen betroffen sind. Bundesweit hat der Warenhauskonzern 172 Filialen, von denen mehr als 60 geschlossen werden sollen