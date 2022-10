Aus für Deutschlands letzten Hersteller textiler Bucheinbände

Volle Auftragsbücher bis zum Schluss

Das Kuriose: Die verbliebenen 70 Mitarbeiter haben bis zur endgültigen Schließung der Firma jede Menge zu tun. Denn seit klar ist, dass Kaliko dicht gemacht wird, bestellen die Kunden plötzlich wieder. Einen Monat vor der Firmenschließung müssten die Beschäftigten Aufträge im Gegenwert von rund zwei Millionen Euro abarbeiten.

Mit Eröffnung der Insolvenz hätten die Kunden plötzlich Preissteigerungen von 25 Prozent akzeptiert, sagt Rittmeier. Seitdem produziere man wieder kostendeckend. Weil kein Investor gefunden wurde, sehe der Insolvenzverwalter aber dennoch keinen anderen Weg, als die Firma zu schließen.

Kaliko: Bucheinbände von Bamberg in alle Welt

Verlage aus aller Welt versuchen nun noch möglichst viele Aufträge bei Kaliko zu setzen, um für die kommenden Jahre genügend Bucheinband-Material "made in Franken" auf Lager zu haben. Die hohe Qualität der Produkte aus Bamberg werde von Verlagen und Buchbindern auf der ganzen Welt geschätzt, erzählt der Geschäftsführer. Der internationale Buchmarkt werde den Wegfall von Kaliko auf dem Markt spüren. Denn die Herstellung hochwertiger Bucheinbände beherrschten nur noch wenige. Rittmeier sagt, er kenne in Europa lediglich zwei Unternehmen- eines in Italien und eines in Belgien, die Bucheinbände in ähnlich hoher Qualität anböten.

Bereits Ende Oktober soll die Textilproduktion eingestellt werden. Bis November werden dann die letzten Aufträge zugeschnitten und verschickt, dann werden die Hallen geräumt. Am 1. Dezember ist Deutschlands letzter Bucheinband-Hersteller endgültig Geschichte.