Aus für Bergbau: Hartsteinwerke in Steinmühle schließen

Der Bergbau im Landkreis Tirschenreuth wird nun endgültig Geschichte: Nachdem bereits Ende 2021 der Basaltabbau am Hirschentanz bei Konnersreuth beendet wurde, schließt nun Ende 2022 auch der Verwaltungsstandort der Hartsteinwerke in Steinmühle. 37 Mitarbeiter sind davon betroffen.

Basalt-Vorkommen ausgeschöpft

In Steinmühle wurde kein Basalt mehr abgebaut, mittlerweile war es nur noch ein Verwaltungsstandort. Die Steinbrüche in Konnersreuth und Pechbrunn mussten schließen, weil das dortige Basalt-Vorkommen komplett abgebaut war. Damit geht im Landkreis Tirschenreuth das Bergbaukapitel zu Ende.

Landrat bedauert Schließungen

Der Basalt-Abbau hat zur industriellen Entwicklung der Region erheblich beigetragen. Ganze Orte wie Steinmühle, Pleußen oder Pechbrunn verdanken diesem Wirtschaftszweig ihre Entwicklung, so äußerte Landrat Roland Grillmeier (CSU) sein Bedauern zu den Schließungen. Weiter betonte er, dass er sich sowohl als Bürgermeister als auch als Landrat immer für den Erhalt dieser wichtigen Abbauflächen eingesetzt habe.

"Damit gehen der Region Wirtschaftskraft, Arbeitsplätze, Tradition und auch wichtiger Baustoff verloren." Roland Grillmeier, Landrat Tirschenreuth.

Lange Tradition geht zu Ende

Der Basaltabbau hatte im Landkreis Tirschenreuth lange Tradition: 1880 gründete Josef Wiendl die "Erste Bayerische Basaltstein AG" mit Steinbrüchen in Mitterteich und Steinmühle. Hunderte Arbeitskräfte bauten Basalt ab. In Pechbrunn wurde beispielsweise jahrelang hochwertiger Gleisschotter produziert - doch Abbau und Naturschutz bargen in den letzten Jahren ein großes Konfliktpotenzial.