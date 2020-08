Aus für Automobilzulieferer Wafa: Sorge um Know-How in Augsburg

200 Stellen beim Automobilzulieferer Wafa werden in Augsburg zum Jahresende wegfallen, wenn das Unternehmen sein Werk wie angekündigt schließt. Augsburgs Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle bedauert die Pläne des auf Galvanik, Spritzguss und Oberflächenveredelung spezialisierten Unternehmens: "Wafa ist für seine innovativen Entwicklungen bekannt. Der Abbau jeder Stelle bedeutet den Verlust von Know-How, das in der Region fehlen wird".

Hübschle: Augsburg verliert alteingesessenen Arbeitgeber

Der angekündigte Stellenabbau bei Wafa stelle den Automobilzuliefererstandort Augsburg vor große Herausforderungen, erklärte Hübschle. Wafa gehöre zu den alteingesessenen Firmen der Stadt und sei mit seinen Produkt- und Systemlösungen im Bereich der Kunststoffverarbeitung und Oberflächentechnik ein weltweit führender Zulieferer für die Automobilindustrie.

Stadt spricht mit Wafa über Zukunft der Arbeitnehmer

Mit Blick auf die Arbeitnehmer erklärte Augsburgs Wirtschaftsreferent, es fänden bereits Gespräche der Stadt mit der Geschäftsführung, der Arbeitnehmervertretung und der Politik statt, um gemeinsam Lösungen zu finden. "Sämtliche Möglichkeiten werden nun geprüft, um die Auswirkungen auf die betroffenen Arbeitskräfte und ihre Familien sowie den Standort Augsburg so gering wie möglich zu halten“, erklärte Hübschle.

Augsburger Automobilzulieferer verweist auf Corona-Folgen

Im November des vergangenen Jahres hatte das Management von Wafa ein gerichtliches Sanierungsverfahren in Eigenverantwortung beantragt. In der vergangenen Woche teilte der Automobilzulieferer dann mit, dass die Corona-Pandemie und der daraus folgende wirtschaftliche Einbruch das Management zur Schließung des Werks in Augsburg zwängen.