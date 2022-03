Augsburger Roboterbauer KUKA verzeichnet Rekord-Nachfrage

Der operative Gewinn stieg im vergangenen Jahr laut KUKA deutlich auf 61,8 Millionen Euro. Das Auftragsvolumen lag bei 3,6 Milliarden Euro - Peter Mohnen, KUKA-CEO, spricht dabei von einem starken Geschäftsjahr für den Augsburger Roboterbauer mit dem zweithöchsten Auftragsvolumen in der Unternehmensgeschichte.

Damit übertrifft KUKA die für 2021 ausgegebenen Umsatz- und Ergebnisziele und blickt zudem positiv in die Zukunft. "Das Potential ist wirklich riesig", so Mohnen. Ziel sei daher die Führungsrolle in der roboterbasierten Automatisierung bis 2025.

Robotik in der modernen Fertigung "unverzichtbar"

Es gebe Wachstum in allen Geschäftsbereichen, erklärt Vorstand Peter Mohnen. Auf der virtuell abgehaltenen Jahrespressekonferenz präsentierte er die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten der Augsburger Roboter. Nach wie vor wichtig für das Unternehmen sei die Schwerindustrie. "In einer modernen Fertigung ist Robotik unverzichtbar", so Mohnen. Aber auch in Krankenhäusern, in der Textil- oder Batteriefertigungsindustrie kommen KUKA-Roboter zum Einsatz. Mittlerweile können sie sogar in Kantinen Reisgerichte mixen oder den Barkeeper ersetzen.

KUKA habe immer mehr Kunden außerhalb der klassischen Märkte wie dem Automobilsektor, so Mohnen. Auch im Handwerk gebe es immer mehr Einsatzmöglichkeiten.

Pandemie und Krieg bremsen wirtschaftliche Entwicklung

Das Geschäft könnte sich sogar noch besser entwickeln, erklärt Vorstand Mohnen, wären da nicht gestiegene Kosten und die globalen Lieferengpässe. Roboter aus Augsburg werden deswegen derzeit später ausgeliefert. Peter Mohnen spricht von einigen Wochen Lieferverzögerung im Durschnitt. Knapp seien zum Beispiel Mikrochips und Kabel, berichtet Alexander Tan, Finanzvorstand bei KUKA.

Mohnen verurteilt russischen Angriff auf die Ukraine

Vorstand Peter Mohnen kritisierte in der Jahrespressekonferenz des mehrheitlich in chinesischer Hand befindlichen Roboterbauers den russischen Angriff auf die Ukraine. Mohnen wolle sich damit der Haltung der großen Industrieverbände Deutschlands anschließen. Alle geschäftlichen Aktivitäten mit Russland habe KUKA eingestellt. Auswirkungen hat das auf das Unternehmen wenig. Das Umsatzvolumen beim Russlandgeschäft lag laut KUKA bei bislang unter einem Prozent.