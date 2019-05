Augsburger Roboter-Hersteller Kuka: Druck aus China wächst

Nachdem Kuka im vergangenen Geschäftsjahr herbe Verluste eingefahren hat, stellt der Augsburger Roboter-Hersteller nun die Weichen für die Zukunft. Bei der heutigen Hauptversammlung stärkte der chinesische Eigentümer dem Vorstandsvorsitzenden Peter Mohnen zwar den Rücken, betonte aber, die Investoren seien definitiv nicht zufrieden mit der bisherigen, geschäftlichen Entwicklung.

Geschäftsjahr 2018 sehr anspruchsvoll

Vorstandschef Peter Mohnen sprach auf der heutigen Hauptversammlung von einem wirtschaftlich sehr anspruchsvollem Jahr.

"Das operative Ergebnis und der Überschuss waren nicht zufriedenstellend." Peter Mohnen, Vorstandsvorsitzender der Kuka AG

Grund sei die konjunkturelle Abkühlung aufgrund diverser wirtschaftlicher und politischer Unsicherheiten. Die für Kuka wichtigen Märkte in der Automobilbranche und auch in der Elektroindustrie brachen im vergangenen Geschäftsjahr massiv ein. Dazu kamen die Investitionen in neue Produktionsgebäude am Standort Augsburg, die bestehenden waren in die Jahre gekommen. Auch ein neues Bildungszentrum ist im Bau, um Auszubildende zurück auf das Werksgelände zu holen, erklärte der Finanzchef.

Chinesischer Markt wächst langsam

"Dort sind die Wachstumsraten so gering wie seit der Finanzkrise vor 10 Jahre nicht mehr. Und natürlich betrifft uns das. Denn China ist nach wie vor einer der wichtigsten Absatzmärkte für uns." Peter Mohnen, Vorstandsvorsitzender der Kuka AG

Bereits im Januar habe man Sofortmaßnahmen eingeleitet. Darunter fällt auch der bereits angekündigte Abbau von 350 Arbeitsplätzen in Augsburg. Zudem habe man die Weichen für das Wachstum in China gestellt, so Mohnen. Am chinesischen Produktionsstandort Shunde sollen neue Robotertypen und fahrerlose Transportplattformen entwickelt und auf den Markt gebracht werden. Insgesamt erwartet Kuka für das Gesamtjahr 2019 einen steigenden Umsatz von 3,3 Mrd. Euro.

Standort Augsburg soll bleiben

Eine Verlagerung der Produktion ins Ausland käme allerdings nicht in Frage. In dieser Frage sind sich die Investoren offenbar einig. Globalisierung, Digitalisierung und Automatisierung seien immer noch Trends, von denen Kuka in Augsburg profitieren werde. Der chinesische Aufsichtsratschef Andy Gu betonte, der Stammsitz werde auch zukünftig das Innovationsherz des Unternehmens bleiben.

Würdigung des ehemaligen Vorstandchefs

Der Aufsichtsratschef und Vertreter des chinesischen Eigentümers Midea würdigte bei der Hauptversammlung des Roboterbauers in seiner kurzen Eröffnungsrede die Arbeit des langjährigen Vorstandschefs Till Reuter. Er verdiene Respekt und Dank, denn er habe Kuka von einem Mittelständler zum globalen Technologiekonzern gemacht. Doch sei die geschäftliche Entwicklung in 2018 nicht zufriedenstellend gewesen.

Andy Gu führt als Vizepräsident die internationalen Geschäfte des chinesischen Hausgeräte-Konzerns Midea. Die Chinesen hatten Kuka Anfang 2017 übernommen und damit Diskussionen um den Ausverkauf deutscher Hochtechnologien ausgelöst.