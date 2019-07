Auftragseinbruch im Maschinenbau

Im April dieses Jahres bestand noch Hoffnung auf eine steigende Produktion im bayerischen Maschinenbau. Diese ist nun zerschlagen. Die Aufträge von Bayerns Maschinenbauern sind im ersten Halbjahr um sieben Prozent zurück gegangen.

Keine Verbesserung der Situation in Sicht

Zudem erwartet rund die Hälfte der befragten Unternehmen keine Besserung der Lage. In vielen Betrieben seien die Auftragsbücher zwar noch gut gefüllt. Doch einige leiden derzeit besonders stark unter dem Konjunktureinbruch. Vor allem solche, die eng mit der Automobilindustrie zusammenarbeiten, so die Vorsitzende des VDMA Bayern, Claudia Haimer.

„Die haben natürlich schon mehr Auftragsrückgang wie diese 7 Prozent. Das ist ein Durchschnittswert und die werden natürlich auch ihre Hausaufgaben machen.“ Claudia Haimer, Vorsitzende des VDMA Bayern

Trotz schlechter Auftragslage kein Stellenabbau erwartet

Dennoch: Kurzarbeit sei derzeit erst in sehr wenigen Firmen ein Thema. Teilweise würden wegen des Konjunkturrückgangs auch Leiharbeitskräfte nicht weiter beschäftigt. Oder befristete Arbeitsverhältnisse nicht mehr in unbefristete überführt. Auch von Stellenabbau ist in der Maschinenbaubranche, anders als in der Autoindustrie, noch nicht die Rede.

Forderungen an die Politik

Um den Maschinenbau zu stärken, fordert der VDMA Bayern von der Politik bessere Rahmenbedingungen: Die Unternehmen würden vor allem unter der Bürokratie und dem Fachkräftemangel leiden. Aber auch mit der Breitbandversorgung ihrer Betriebe seien aktuell nur 50% der bayerischen Maschinenbauer zufrieden.