Auftakt Tarifrunde Milchwirtschaft

Forderung: Sechs Prozent mehr Lohn

Ein Abschluss ohne Streit und Streik schon beim ersten Treffen am Verhandlungstisch: den Tarifparteien in der Milchwirtschaft ist das schon einmal gelungen. Diesmal jedoch zeichnet es sich weniger ab. Und das liegt auch an Corona. Die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten, NGG, bewertet die Folgen der Pandemie für die Branche ganz anders als die Arbeitgeber. Sie fordert 6 Prozent für die Tarifkräfte, mindestens jedoch 190 Euro mehr im Monat. Um 125 Euro soll die Vergütung der Auszubildenden steigen.

Gewerkschaft: Keine Krise, Arbeitgeber: Aufträge verloren

Der Branche gehe es nach wie vor gut. Von Krise könne in der Milchwirtschaft ganz und gar nicht die Rede sein. Deshalb will die NGG sich nicht zurückhalten in der Tarifrunde. Die Arbeitgeberseite zeigt sich verwundert: sicher gäbe es die, die in der Krise von der gesteigerten Nachfrage der Endverbraucher profitiert hätten. Es gäbe aber eben auch Betriebe, die Aufträge von Gaststätten, Caterern und aus dem Ausland verloren hätten. Mehr als die Hälfte der Produktion in Bayern sei für den Export und den Konsum außer Haus bestimmt. Ein Tarifvertrag müsse die Lage aller Betriebe wiederspiegeln – heißt es vom Arbeitgeberverband.

Noch kein Angebot der Arbeitgeber

Ob seine Seite der Gewerkschaft heute ein Angebot präsentiert? Das hänge vom Gesprächsverlauf ab. Ohne das aber wird es einen Abschluss in der ersten Runde sicher nicht geben.