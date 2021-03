Aufschwung wird vertagt – Ifo-Institut senkt Konjunkturprognose

Der Aufschwung wird vertagt – aber er wird kommen. So kann man die neue Konjunkturprognose des Münchner Ifo-Instituts interpretieren. Die Corona-Pandemie zieht sich länger hin als vor drei Monaten gedacht und das Impfen geht langsamer vonstatten.

Ifo-Institut rechnet mit 3,7 Prozent Wachstum

Deshalb wird die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr nur um 3,7 Prozent wachsen, statt wie bisher angenommen um 4,2 Prozent. Dass die Wirtschaftsleistung überhaupt so stark zunimmt, liegt vor allem an der exportorientierten Industrie, die sich derzeit kräftig erholt – sie kann ja relativ normal produzieren.

Sobald die Beschränkungen auch im Handel, der Gastronomie und der Hotellerie aufgehoben werden, rechnet das Ifo-Institut auch dort mit einem gewissen Nachholeffekt. Denn die Bürger haben viel Geld gespart, das dann womöglich ausgegeben wird. Wenn die Corona-Maßnahmen das Wirtschaftsleben noch länger einschränken sollten, werden sich die Erholungseffekte stärker in das nächste Jahr verlagern.

Keine Angst vor Inflation

Inflationssorgen sind aus der neuen Prognose nicht herauszulesen. Zwar werden die Inflationsraten in diesem Jahr deutlich steigen, das führen die Konjunkturforscher aber hauptsächlich auf einmalige Effekte wie die Anhebung der Mehrwertsteuer und der CO2-Steuer zurück.

Am Freitag legt das Institut dann seinen monatlichen Ifo-Geschäftsklimaindex vor.