Aufschwung nach Krise: Flughafen München stellt Sommerbilanz vor

Noch vor einem Jahr bereitete sich Jost Lammers auf einen neuen Lockdown und schwache Passagierzahlen vor. Von dieser damals trüben Stimmung ist im Gespräch mit dem Chef des Münchener Flughafens nichts mehr zu spüren. Die zu Ende gehende Sommersaison gebe Anlass zur Hoffnung.

Passagierzahlen haben sich mehr als verdoppelt

Im Juli hatte der Münchner Flughafen über 1,4 Millionen Passagiere, im August waren es sogar mehr als 1,8 Millionen. Das sind starke Zahlen, so Lammers. Mit Blick auf das Vorjahr sind die Nachrichten noch positiver: Mehr als doppelt so viele Passagiere haben den Münchner Flughafen in diesem Jahr passiert. Dennoch, an die Passagierzahlen vor der Pandemie kommt der Flughafen noch lange nicht heran. Es sind immer noch gerade einmal 40 Prozent des Vor-Krisen-Niveaus aus 2019.

Krise noch nicht überstanden

Die Krise sei noch nicht überstanden, stimmt Lufthansa-Vertriebschef Stefan Kreuzpaintner zu. Aber es gehe eindeutig aufwärts. So kehren inzwischen auch die für die Lufthansa-Bilanz extrem wichtigen Geschäftsreisenden zurück: "Wir sehen sehr wohl, dass die Leute wieder reisen wollen und auch reisen müssen. Die geschäftliche Buchungslage hat sich, wenn ich jetzt mal den August mit dem März vergleiche, um 160 Prozent verstärkt. Und das zeigt, dass sich dort eine sehr starke Dynamik entwickelt."

Mehr Passagiere im November erwartet

Im November werden die USA ihre strengen Einreisebestimmungen lockern. Lufthansa-Manager Kreuzpaintner erwartet dann einen zusätzlichen Schub an Passagieren. Mit der Luftfahrt-Branche geht es geht weiter bergauf.