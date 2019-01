Auf nach Bayern – mehr Touristen aus Asien

2017 hatte das Plus in der Reisebranche für Asiaten bei fünf Prozent gelegen, die jüngste Zahlen für die ersten acht Monate des Jahres 2018 ergaben acht Prozent. Das heißt: Reisen boomen bei Asiaten stärker als bei Menschen auf anderen Kontinenten. Vor allem die Chinesen sind nach Analyse der Tourismusmesse ITB sehr aktiv: Sie verreisten von Januar bis August um 13 Prozent häufiger ins Ausland als im Jahr davor.

Spanien und Großbritannien beliebt

In Europa steuern Asiaten immer mehr Spanien an, aber auch Großbritannien. Und Bayern? Auch da legten die Zahlen zu, allerdings nur wenig, um drei Prozent auf gut drei Millionen Übernachtungen. Das bayerische Landesamt für Statistik hat die ersten elf Monate des letzten Jahres ausgewertet. Der größte Bayern-Boom scheint demnach nicht in China zu herrschen, sondern ganz klassisch – in Japan. Nach absoluten Zahlen liegen die Chinesen aber vorn, vor Arabern aus den Golfstaaten, Japanern und Südkoreanern.

Neue Trends

Bei den Arabern nimmt die Beliebtheit von Bayern aber ab – zehn Prozent weniger gebuchte Übernachtungen, der größte Rückgang. Vor allem in Kurorten mit Heilklima. Dafür entdeckten sowohl Araber als auch Chinesen das Zelten auf bayerischen Campingplätzen. Allerdings existiert dieser Trend noch auf ganz kleinem Nenner mit gut 1.000 Übernachtungen. Dagegen buchten Chinesen fast 100.000 Übernachtungen in Mineral- und Moorbädern – Tendenz stark steigend. Kneippkuren kamen besser bei Indern an. Und den weiß-blauen Himmel bayerischer Luftkurorte suchten zuletzt offenbar verstärkt Südkoreaner und Inder auf. Die Chinesen und Araber sind nämlich schon da.