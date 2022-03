Audi wagt keine Prognose für das laufende Jahr

Die Zeiten bleiben auch für Audi herausfordernd. Im vergangenen Jahr litten die Ingolstädter vor allem unter fehlenden Halbleitern. Der Absatz ist gegenüber dem schwächeren Corona Vorjahr nochmals um knapp ein Prozent gesunken, auf unter 1,7 Millionen Fahrzeuge.

Unsicherheitsfaktor Ukraine-Krieg

Damit entfernt sich die VW-Tochter weiter von den schärfsten Konkurrenten BMW und Mercedes Benz. Immerhin stiegen Umsatz und das operative Ergebnis deutlich gegenüber dem Vorjahr, aufgrund höherer Preise für Neu- und Gebrauchtwagen. Aufgrund des Ukraine-Krieges wagt der Finanzvorstand keine Prognose:

"Auch für 2022 waren wir zunächst zuversichtlich, angesichts unserer Produkte, voller Auftragsbücher, einer leicht verbesserten Versorgungssituation bei den Halbleitern. Was außerhalb unserer Vorstellungskraft lag, ist der Krieg in der Ukraine. Wie sich dieser Konflikt weiter entwickelt, lässt sich aktuell wenig sagen so wie auch geopolitische Verwerfungen bezüglich Rohstoffen und Energiepreisen, Inflation sowie der globalen BIP-Entwicklung." Jürgen Rittersberger, Vorstand Finanz und Recht, AUDI AG

Eigentlich hoffte man bei Audi, in diesem Jahr die Zahl der ausgelieferten Fahrzeuge steigern zu können. Doch aufgrund des Krieges haben die Ingolstädter ebenso wie die Konkurrenz wieder Produktionsprobleme. Nicht nur Halbleiter bleiben Mangelware, es fehlen diesmal auch Kabelbäume. Diese Teile kommen auch bei Audi für die in Europa gebauten Autos aus der Ukraine. Die dortigen Zulieferer versuchten weiter zu produzieren, in Laufweite zu einem Bunker, teilweise in drei Schichten, teilte man bei Audi mit. Der Beschaffungsvorstand ist sichtlich betroffen:

"Gerade, wenn man im täglichen Austausch mit den Kollegen in der Ukraine jetzt daran arbeitet, Lösungen zu finden. Von daher haben wir uns entschlossen im Konzern, keinerlei Verträge aus der Ukraine abzuziehen, wir verlagern nichts. Was wir tun, ist gemeinsam mit den Lieferanten vor Ort täglich zu organisieren was noch fertigbar ist, was lieferbar ist. Parallel duplizieren wir Fertigungen an anderen Märkten, an anderen Standorten." Dirk Große-Loheide, Vorstand Beschaffung und IT, AUDI AG

Ab 2028 nur noch E-Autos in Ingolstadt

Um die Auswirkungen auf die Kunden möglichst gering zu halten, erhöhen Zulieferer in Rumänien, Ungarn, Tunesien und Marokko ihre Kapazitäten. Auch aus China und Mexiko werde nach Europa geliefert, heißt es. Der Vorstand hofft, dass bald wieder Frieden in der Ukraine herrscht. Dann kann man sich auch ganz auf das Ziel konzentrieren, die VW-Tochter zu einem reinen Hersteller von Elektroautos umzubauen.

"In Ingolstadt werden wir bereits 2024 bis 2025 die Hälfte aller gebauten Fahrzeuge voll elektrisch bauen. 2028 baut Ingolstadt dann nur noch Elektroautos. Ab Mitte des Jahrzehnts werden wir auch in Neckarsulm nach und nach rein elektrische Modelle ansiedeln. Diesen Wandel werden wir perspektivisch natürlich in allen Werken sehen. Die Nachfrage der Kunden ist da und gibt uns auch recht." Markus Duesmann, Vorstandsvorsitzender und Vorstand für Baureihen, AUDI AG

Zum Umbau gehört auch ein deutlicher Stellenabbau. Bereits 2019 hatte die VW-Tochter mitgeteilt, bis 2025 in Ingolstadt und Neckarsulm rund 9.500 Stellen streichen zu wollen. Ende des Jahres habe man einen Großteil des Abbaus sozialverträglich geschafft, hieß es auf der Bilanzpressekonferenz in Ingolstadt.