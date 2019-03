Audi: IG Metall fordert Bekenntnis zu deutschen Standorten

Die Nachwirkungen der Dieselkrise, die anhaltenden Schwierigkeiten rund um die Zulassungen um den neuen Abgas- und Verbrauchertest WLTP: Der Audi-Konzern steckt in der Krise. Die zentrale Frage auf der Vollversammlung der Audi-Vertrauensleute am Donnerstagabend: Wie kann das Unternehmen seine Probleme in den Griff bekommen?

IG-Metall: Audi-Vorstand soll ausreichend Fakten liefern

Den Sparkurs, den VW-Chef Herbert Diess und Audi-CEO Bram Schot wiederholt eingefordert haben, wollen die Audi-Vertrauensleute nur mittragen, wenn der Vorstand zuvor ausreichend Fakten und Zusagen liefert, allen voran eine klare Strategie für Audi und ein klares Bekenntnis zu den deutschen Standorten.

Erst wenn der Vorstand diese Voraussetzungen erfülle, würden Betriebsrat und IG Metall über den Wegfall möglicher Arbeitsplätze reden, sagte Jörg Schlagbauer, Leiter des IG-Metall-Vertrauenskörpers bei Audi.

Schlagbauer: Müssen über Perspektiven sprechen

Gesprochen werden müsse dann aber auch über neue Perspektiven für den Standort, durch neue Geschäftsfelder, wie die E-Mobilität und die Digitalisierung. Einem schlichten Personalabbau erteilte Schlagbauer eine Absage.