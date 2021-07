Audi verlängert erneut Kurzarbeit bis Mitte Juli

Audi verlängert die Kurzarbeit noch einmal bis Mitte des Monats. In Ingolstadt trifft die Kurzarbeit erneut alle drei Montagelinien. Auch am Standort im baden-württembergischen Neckarsulm kommt es zu weiteren Produktionsausfällen.

10.000 Mitarbeitende betroffen

Der Chipmangel beeinträchtigt die Audi bereits seit Jahresbeginn. Aktuell sind rund 10.000 Mitarbeitende an beiden Standorten von der Kurzarbeit betroffen, allein 6.000 davon in Ingolstadt. Das ist ein knappes Drittel der produktionsnahen Audianer, also der Mitarbeitenden, die direkt am Band oder etwa in der Instandhaltung beschäftigt sind.

Rückstau wegen schlechter Teileversorgung

Durch die schlechte Teileversorgung konnte Audi seit Jahresbeginn "mehrere zehntausend" Fahrzeuge nicht produzieren, sagt ein Unternehmenssprecher dem Bayerischen Rundfunk. Exakte Zahlen will der Autobauer in den nächsten Tagen vorlegen. Wie der Unternehmenssprecher betont, plant Audi jedoch den "Produktionsrückstand bis Jahresende aufzuholen".