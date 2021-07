Auto-Industrie wieder optimistisch – Audi und BMW stark gefragt

Für Audi und BMW läuft es in den Vereinigten Staaten wieder richtig rund. Beide Hersteller konnten ihren US-Absatz im abgelaufenen Quartal im Jahresvergleich um jeweils rund 90 Prozent steigern. Die Erholung der US-Konjunktur schlägt damit offenbar voll auf die Konsumlaune der Kundschaft durch. In absoluten Zahlen hat BMW im Vergleich zu Audi aber deutlich die Nase vorn. Die Münchner verkauften auf dem US-Markt mehr als 96.000 Autos, bei den Ingolstädtern waren es knapp 67.000.

Stimmung bei Automanagern prächtig

Aber auch jenseits des US-Geschäftes stehen die Zeichen für die Branche auf Wachstum. Das geht aus einer aktuellen Erhebung des Ifo-Institutes hervor. Die Experten befragen für diese Studie monatlich Manager aus der Branche. Und dort hat sich die Stimmung merklich aufgehellt. Der entsprechende Indikator liegt derzeit auf dem höchsten Wert seit drei Jahren.

Künftig IT-Personal gesucht

Allerdings sehen die Ifo-Experten auch Anzeichen dafür, dass der Strukturwandel bei den deutschen Autobauern weitergeht. So dürften in den kommenden Jahren Jobs in der Produktion abgebaut werden, während die Hersteller Personal in Bereichen wie IT und Entwicklung suchen.