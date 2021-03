Audi: Steigende Gewinne – Entscheidung zu Verbrennern steht an

Neben BMW ist auch Audi bisher mit einem blauen Auge durch die Corona-Krise gekommen. Zwar ging der Umsatz auf 50 Milliarden Euro zurück - der Betriebsgewinn brach sogar um 40 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro ein - doch gerade die wieder anziehenden Verkäufe im zweiten Halbjahr sorgen für Zuversicht.

Gewinn vor allem in China

Die deutsche Autoindustrie profitiert stark von der hohen Nachfrage nach Premiumfahrzeugen in China, auch Audi. Von dort kam schon vor der Corona-Pandemie ein Großteil der Gewinne. China sei der Taktgeber, erklärte der Chef der VW-Tochter Markus Duessmann auf der virtuellen Jahrespressekonferenz.

Und weil die Geschäfte vor allem im vierten Quartal stark anzogen, ist der Vorstand für dieses Jahr vorsichtig optimistisch. In China sollen auch ab 2024 zusammen mit dem chinesischen Joint Venture FAW Elektroautos gebaut werden. Überhaupt treibt Audi den Wandel in Richtung Elektromobilität deutlich voran.

Elektromobilität und Entscheidung zu Verbrennern

Der Fokus liege klar auf batterielektrischen Fahrzeugen, so Duessmann. Bis 2025 seien mehr als 20 vollelektrische Autos geplant, daneben baue man das Angebot an Plug-In-Hybriden aus. Plug-In-Hybride seien als Brückentechnologie vor allem in Europa relevant.

Und auch wenn Duessmann dabei noch einmal betonte, dass die VW-Tochter keine neue Generation an Verbrennermotoren mehr entwickeln wird, so will man sich derzeit aber auch nicht ganz auf die Elektromobilität verlassen, wie zum Beispiel der Konkurrent Volvo. "Wichtig ist uns auch, dass die Ladeinfrastruktur wächst, daran wird sich entscheiden, wie schnell wir aus den Verbrennern aussteigen werden." Bis zum Sommer jedenfalls soll eine Entscheidung zur Zukunft der Verbrennungsmotoren bei Audi getroffen werden.

Dessen ungeachtet schreitet die Transformation mit großen Schritten voran. Die VW-Tochter investiert Milliarden, aber nicht nur in die Elektromobilität, sondern auch in die Entwicklung der Software. Der Grad der Digitalisierung des Bordnetzes sei ein wichtigeres Kriterium als das Blechkleid, so Duessmann.

Audi baut Stellen ab – und an anderer Stelle auf

Um Geld für künftige Investitionen zu haben, muss Audi sparen, auch am Personal: "Wir haben den Abbau von bis zu 9.500 Beschäftigten geplant, gleichzeitig bauen wir an anderer Stelle 2.000 Arbeitsplätze auf, an diesem Plan halten wir fest."

Optimistische Prognose für 2021

In diesem Jahr hofft Audi auf wieder steigende Verkaufszahlen, einen höheren Umsatz und ein besseres Ergebnis. Allerdings warnt man auch bei der VW-Tochter vor den Risiken. Dazu zählt neben der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie eine mangelhafte Versorgung mit Halbleitern, die nicht nur der Produktionsvorstand Peter Kössler mit Sorge sieht. Diese werde auch in den kommenden Monaten weiter angespannt bleiben. Man werde alles daransetzen, den Bau von Autos nachzuholen, die im Lauf des Jahres nicht gebaut wurden, so Kössler. Oberste Priorität habe gerade, den "sehr sehr hohen" Auftragsbestand abzubauen.

Nicht nur deshalb dürfte es dem Vorstand wohl nicht gefallen, dass die derzeitigen Tarifverhandlungen mit der IG Metall schleppend verlaufen und auch das Werk in Ingolstadt von den aktuellen Warnstreiks betroffen ist. Dies wollte man aber nicht kommentieren und verwies auf die Verhandlungspartner.