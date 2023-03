Bewährungsstrafe für Stadler im Audi-Prozess in Aussicht

Seit 160 Tagen wird im Audi-Abgasprozess nun schon verhandelt. Zahlreiche Zeugen und Gutachter hat das Gericht gehört. Nun haben die Richter in einem Hinweis deutlich gemacht, dass sie in einigen Punkten der Staatsanwaltschaft folgen: Demnach könnten sich die Angeklagten des Betrugs schuldig gemacht haben.

Bewährungsstrafe in Aussicht

Der frühere Audi-Chef Rupert Stadler könnte mit einer Bewährungsstrafe davonkommen, wenn er denn vollumfänglich gesteht, wie der Vorsitzende Richter Stefan Weickert dem Angeklagten in Aussicht stellte. Das ist allerdings das Problem, denn bis jetzt haben Stadler und der mitangeklagte frühere Porsche-Vorstand Wolfgang Hatz die Vorwürfe stets zurückgewiesen. Wenn sie dabeibleiben, droht ihnen nun also die Verurteilung zu einer Haftstrafe wegen Betrugs.

Denn nach 160 Verhandlungstagen ist das Landgericht in München zur vorläufigen Auffassung gekommen, dass die drei angeklagten Motorenentwickler für bestimmte Dieselmotoren eine illegale Abschalteinrichtung entwickelt und verwendet haben könnten. Rupert Stadler dürfte nach - wie es im Juristendeutsch heißt - vorläufiger rechtlicher Würdigung spätestens ab Juli 2016 die Möglichkeit erkannt haben, dass bestimmte Fahrzeuge mit dieser illegalen Software unterwegs waren. Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft soll Stadler nichts gegen den Verkauf dieser Autos unternommen haben. Sie wirft ihm deshalb unter anderem Betrug vor.

Verfahren könnte im Sommer zu Ende gehen

Zu dieser Auffassung scheint nun auch das Gericht nach dem bisherigen Verfahrensverlauf gekommen zu sein, auch wenn es einige Punkte aus der Anklageschrift nicht nachvollziehen kann. Recht locker folgte Stadler mit seinen Anwälten und den anderen Mitangeklagten dem neunseitigen Hinweis des Gerichts. Gleich im Anschluss dazu Stellung nehmen wollten weder er noch seine Anwälte. Sie wollen sich den Hinweis nun wohl erst einmal genauer ansehen.

Für einen der mitangeklagten Ingenieure, der voll geständig ist, dürfte das Verfahren nun dagegen zu Ende gehen. Hier sieht die Kammer keinen Grund für eine Fortsetzung des Strafverfahrens. Das Gericht, die Staatsanwaltschaft und dessen Verteidiger ziehen deshalb eine Einstellung des Verfahrens in Betracht, gegen eine Geldauflage, die noch ausgehandelt werden soll. Für die anderen könnte dann im Sommer ein Urteil fallen. Bis zum 21. Juni sind noch Verhandlungstage terminiert.

Rupert Stadler: Steile Karriere – jäher Absturz

Der frühere Audi-Chef Stadler hat eine steile Karriere hinter sich. Von 2007 bis 2018 war er Vorstandschef des Ingolstädter Autobauers. Zeitweise wurde er sogar als Nachfolger des damaligen Konzernchefs Martin Winterkorn gehandelt, doch dann geriet er in den Strudel des Abgasskandals. Legendär ist sicherlich die Bilanzpressekonferenz 2017. Während Stadler die Zahlen präsentierte, gab es parallel Durchsuchungen in der Ingolstädter Firmenzentrale, doch es kam noch schlimmer für den Topmanager: Stadler musste in Untersuchungshaft wegen Verdunklungsgefahr, es folgte sein Rücktritt und die Anklage.