Audi mit schwächerer Prognose für 2022

Audi fehlen nach wie vor Halbleiter. Dazu kommen anhaltende Verzögerungen in den Lieferketten. Deshalb hat die VW-Tochter in den ersten neun Monaten des Jahres rund 150.000 Fahrzeuge weniger ausgeliefert als im bereits schon schwachen Vorjahreszeitraum. Audi kommt auf insgesamt knapp 1,2 Millionen Autos. Der Vorstand geht offensichtlich nicht davon aus, dass man dieses Absatzminus in den nächsten Monaten noch aufholen kann. Dementsprechend hat Audi seine Ziele für dieses Jahr nach unten korrigiert.

Absatzminus, aber volle Auftragsbücher

Der Hersteller erwartet nur noch 1,65 bis 1,75 Millionen Auslieferungen. Es wird nun mit einem Umsatz zwischen 60 und 63 Milliarden Euro gerechnet. Immerhin sind die Auftragsbücher nach wie vor prall gefüllt. Das bedeutet für potentielle Autokäufer: Sie müssen nicht nur im Schnitt ein halbes Jahr auf einen Neuwagen warten, sondern sie dürfen auch weiterhin kaum auf Rabatte hoffen.

Hohe Preise für Neuwagen: Betriebsgewinn steigt stark an

Finanzvorstand Rittersberger spricht von einer "sehr starken Preisdurchsetzung". Und das führte auch dazu, dass der Betriebsgewinn stark gestiegen ist, und zwar in den ersten neun Monaten auf rund 6,3 Milliarden Euro vor Steuern und Zinsen.